Tényleg Károly király alkalmazottai akadályozzák, hogy kibéküljön Harry herceggel?

Alaposan beleszólhat Harry herceg és Károly király jövőjébe, hogy a brit uralkodó személyi titkára, Sir Clive Alderton bejelentette: jövőre lemond tisztségéről és nyugdíjba vonul. A brit királyi család szakértője, Lady Colin Campbell szerint ez tovább késleltetheti az eddig is igen nehézkesen alakuló békülést apa és fia között.

Harry herceg is elhiszi: Károly király alkalmazottjai akadályozzák a békülést

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Mint ismert, jó ideje fagyos a hangulat Károly király és fiatalabb gyermeke, Harry herceg között, köszönhetően többek közt a herceg és felesége Amerikába költözésének, annak, hogy lemondtak minden uralkodói szerepükről, valamint az azóta tett, igencsak botrányos nyilatkozataiknak, beleértve a Netflix-dokumentumfilmet, valamint Harry "Tartalék" című memoárját, amik bizony nem festettek túl hízelgő képet a palotáról.

Tényleg a király személyzete akadályozza, hogy Harry herceg és Károly király kibéküljön?

Noha sokan úgy vélik, épp hogy előremozdíthatja a békülést Alderton távozása, Lady Colin Campbell szerint ez több szempontból is tévedés.

"Harrynek elég lesz négy nemet hallani Theo Ryecrofttól (Sir Clive Alderton feltételezett utódjától - a szerk.), és máris ő lesz a legújabb ellensége. Márpedig ez meg fog történni" - magyarázta Campbell, hozzátéve: van egy hatalmas félreértés, miszerint valójában a békülést Károly alkalmazottjai akadályozzák. Ráadásul ezt az elméletet nem csak az alattvalók közül osztják többen, de maga Harry is ebben a tévhitben él.

Harry szeretné hinni, hogy az apja és a nagyanyja tehetne, amit akar, de az alkalmazottaik ezt megakadályozzák

- húzta alá a szakértő, kiemelve: az igazság ezzel szemben az, hogy a békülés két emberen múlik, Harry hercegen és a királyon.

A király nem akarja Harryt visszafogadni

- adta meg a kegyelemdöfést a közismert író, aki szerint emiatt nem valószínű, hogy jelentős változás várható a Buckingham-palota és a sussexiek kapcsolatában.