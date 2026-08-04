Zaklatási botrányba keveredett a reggeli műsor házigazdája – 17 év után távozik, már azt is tudni, hol folytatja

Naga Munchetty bejelentette, hogy csaknem két évtized után távozik a BBC Breakfast című reggeli műsorból. Az 51 éves műsorvezető 2009-ben csatlakozott a reggeli adáshoz, most pedig a BBC Radio 5 Live csapatában folytatja pályafutását. Januártól átveszi a 5 Live Breakfast műsor vezetését Rachel Burdentől és Rick Edwardstól, akik decemberben távoznak a rádióállomástól.

Zaklatási botrányba keveredett a reggeli műsor házigazdája: 17 év után távozik Fotó: unsplash.com

Zaklatási botrányba keveredett a reggeli műsor házigazdája: 17 év után távozik

Munchetty váltása azt követően történik, hogy tavaly hivatalos vizsgálat indult ellene zaklatással kapcsolatos vádak miatt. A vizsgálat többek között olyan állításokra is kiterjed, amelyek szerint nem megfelelően bánt kollégáival és a produkciós stáb tagjaival.

Arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy a 5 Live Breakfast műsorvezetője lesz, Naga így válaszolt:

Nagyon izgatott vagyok, hogy januártól csatlakozhatok a 5 Live Breakfast csapatához. Az élő hírműsorok, a jó beszélgetések és a közönséggel való kapcsolattartás azok a dolgok, amelyeket a legjobban szeretek a műsorvezetésben, és a 5 Live mindezt kiválóan valósítja meg. Megtiszteltetés volt, hogy az elmúlt 17 évben a BBC Breakfast televíziós csapatának tagja lehettem. Egy hihetetlenül tehetséges és rendkívül szorgalmas újságírói közösséggel dolgozhattam együtt, akik nemcsak kiváló kollégák, hanem nagyszerű barátok is

– írja a Metro.

Naga a BBC One Breakfast című műsorához pénzügyi tudósítóként csatlakozott, az elmúlt 12 évben pedig a reggeli adás egyik állandó műsorvezetője volt.

Tavaly augusztusban arról számoltak be, hogy a 51 éves műsorvezetővel szemben három éven át érkezett zaklatási panaszok miatt belső vizsgálat indult. A vádak szerint zaklatott egy női kollégát, valamint adáson kívül egy „rendkívül ízléstelen és szakmaiatlan” szexuális viccet mondott, amely miatt egy munkatársa megalázva érezte magát. Munchetty a vádakkal kapcsolatban nyilvánosan soha nem nyilatkozott.

Emellett tavaly olyan állítások is napvilágot láttak, amelyek szerint keményen bánt a munkatársaival, és többen zaklató magatartással vádolták.