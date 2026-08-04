„Hol vannak a babáink?” – összetört édesanyák követelnek választ a temetkezési botrány után

Négy gyászoló édesanya összefogott, hogy szigorúbb szabályozást követeljen a brit temetkezési ágazatban, miután kiderült: Robert Bush, a hulli Legacy Independent Funeral Directors egykori vezetője éveken át súlyosan visszaélt a családok bizalmával. Az asszonyok közül többen máig nem tudják biztosan, mi történt elhunyt kisbabájuk földi maradványaival.
A 48 éves Bush korábban 67 bűncselekmény elkövetését ismerte el, köztük csalást, a méltó temetés akadályozását és jótékonysági adományok eltulajdonítását. A rendőrség 2024-ben razziázott a Legacy telephelyein, ahol több tucat eltemetetlen holttestet, valamint azonosítatlan hamvakat találtak embertelen körülmények között.
A legmegrázóbb történetek közé tartoznak azok az esetek, amikor vetélés vagy halva születés után elhunyt magzatok szülei azt hitték, gyermeküket már elhamvasztották. A nyomozás azonban feltárta, hogy több család nem a saját gyermekének hamvait kapta meg, sőt olyan is előfordult, hogy a maradványokat egyáltalán nem hamvasztották el.
Lucy Ness, aki a tragédia után csatlakozott a többi érintett édesanyához, azt mondta: a legfájdalmasabb az, hogy még mindig nem tudják, valójában hol vannak gyermekeik maradványai.
– Egyszerűen csak válaszokat szeretnénk. Tudni akarjuk, mi történt a babáinkkal – fogalmazott.
Az édesanyák szerint a jelenlegi brit szabályozás nem nyújt elegendő védelmet a gyászoló családoknak, ezért kötelező engedélyezési rendszert és szigorúbb ellenőrzést sürgetnek a temetkezési vállalkozások számára.
A bíróság előtt elhangzott, hogy Bush éveken át megtévesztette a hozzátartozókat: sok esetben azt állította, hogy a hamvasztás már megtörtént, miközben az elhunytak holtteste továbbra is a ravatalozóban maradt. Több mint ötven család kapott idegen hamvakat vagy egyáltalán nem kapta meg szerette földi maradványait.
A botrány az egész Egyesült Királyságban felháborodást váltott ki, és újra napirendre került a temetkezési szolgáltatók szigorúbb állami felügyeletének kérdése. Az érintett családok szerint csak így lehet megakadályozni, hogy hasonló tragédia valaha is megismétlődjön.
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