George Clooney és Amal Clooney a gyerekeikkel kénytelenek voltak elmenekülni dél-franciaországi otthonukból, miután a térségben pusztító erdőtüzek veszélyesen megközelítették birtokukat. Az Oscar-díjas színész és felesége a brignolesi polgármesternek küldött levelükben jelentették be távozásukat.

George Clooney és Amal Clooney a pusztító erdőtűz miatt menekülni kényszerültek franciaországi otthonukból (Fotó: PA / Northfoto)

Pusztító erdőtűz sújtotta Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és most már Franciaországot is

George Clooney feleségével, Amal Clooney -val együtt menekülni kényszerült a brignolesi otthonukból

feleségével, -val együtt menekülni kényszerült a brignolesi otthonukból A házaspár a helyi polgármesternek címzett levelükben jelentették be távozásukat

George Clooney menekülni kényszerült otthonából a franciaországi erdőtűz miatt

George Clooney és felesége, Amal Clooney gyerekeikkel - a 9 éves ikrekkel - a nyári hónapokat rendszeresen Franciaország délkeleti részén található birtokukon töltik, ám az idei vakáció váratlan fordulatot vett. A környéken kitört erdőtüzek miatt a hatóságok több település és lakóövezet evakuálását rendelték el, köztük azt a környéket - Brignoles - is, ahol a házaspár ingatlana található. Az Oscar-díjas színész így családjával együtt menekülni kényszerült a saját otthonukból.

Levelet írt a polgármesternek: segíteni fog a helyreállításban

A házaspár Brignoles polgármesterének, Didier Brémondnak írt levelükben jelentették be távozásukat, és kifejezték mély együttérzésüket a környék lakóival szemben. Továbbá biztosították őt arról, hogy segíteni fognak a város helyreállításában:

Miközben elhagyjuk Brignolest, két dolgot szeretnénk hangsúlyozni: először is reméljük, hogy Ön és városunk lakói biztonságban vannak, másodszor pedig azt, hogy Amal és én elkötelezettek vagyunk annak biztosítása mellett, hogy bármi is történjen a falunkkal, mi ennek a közösségnek a tagjai vagyunk, és részt veszünk a helyreállításában. Szeretjük Brignolest és az ott élő barátainkat.

George Clooney franciaországi birtoka is veszélybe került a pusztító erdőtüzek miatt (Fotó: Antoine Vuela / Bestimage / Northfoto)

George Clooney franciaországi otthonába menekült Hollywood zajától

George Clooney és Amal Clooney hosszú évek óta kötődnek Franciaországhoz. Az Oscar-díjas színész mindig is óvta a magánéletét, de egy korábbi interjúban bevallotta, hogy az ottani birtok számukra nemcsak nyaraló, hanem olyan hely is, ahol igyekeznek távol maradni a hollywoodi nyüzsgéstől. Véleménye szerint sokkal jobb életet tud egy ilyen környezetben biztosítani ikrei - Alexander és Ella - számára, mint Hollywoodban: