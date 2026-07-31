ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Oszkár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

George Clooney menekülni kényszerült otthonából a franciaországi erdőtűz miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors erdőtűz
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 31. 09:30
evakuálFranciaországGeorge ClooneyAmal Clooney
A pusztító erdőtüzek miatt már több ezer embert evakuáltak Franciaországban. George Clooney és családja is menekülni kényszerült az otthonukból.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

George Clooney és Amal Clooney a gyerekeikkel kénytelenek voltak elmenekülni dél-franciaországi otthonukból, miután a térségben pusztító erdőtüzek veszélyesen megközelítették birtokukat. Az Oscar-díjas színész és felesége a brignolesi polgármesternek küldött levelükben jelentették be távozásukat. 

George Clooney és Amal Clooney a pusztító erdőtűz miatt menekülni kényszerültek franciaországi otthonukból
George Clooney és Amal Clooney a pusztító erdőtűz miatt menekülni kényszerültek franciaországi otthonukból (Fotó: PA / Northfoto)
  • Pusztító erdőtűz sújtotta Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és most már Franciaországot is
  • George Clooney feleségével, Amal Clooney-val együtt menekülni kényszerült a brignolesi otthonukból
  • A házaspár a helyi polgármesternek címzett levelükben jelentették be távozásukat

George Clooney menekülni kényszerült otthonából a franciaországi erdőtűz miatt

George Clooney és felesége, Amal Clooney gyerekeikkel - a 9 éves ikrekkel - a nyári hónapokat rendszeresen Franciaország délkeleti részén található birtokukon töltik, ám az idei vakáció váratlan fordulatot vett. A környéken kitört erdőtüzek miatt a hatóságok több település és lakóövezet evakuálását rendelték el, köztük azt a környéket - Brignoles - is, ahol a házaspár ingatlana található. Az Oscar-díjas színész így családjával együtt menekülni kényszerült a saját otthonukból.

Levelet írt a polgármesternek: segíteni fog a helyreállításban

A házaspár Brignoles polgármesterének, Didier Brémondnak írt levelükben jelentették be távozásukat, és kifejezték mély együttérzésüket a környék lakóival szemben. Továbbá biztosították őt arról, hogy segíteni fognak a város helyreállításában:

Miközben elhagyjuk Brignolest, két dolgot szeretnénk hangsúlyozni: először is reméljük, hogy Ön és városunk lakói biztonságban vannak, másodszor pedig azt, hogy Amal és én elkötelezettek vagyunk annak biztosítása mellett, hogy bármi is történjen a falunkkal, mi ennek a közösségnek a tagjai vagyunk, és részt veszünk a helyreállításában. Szeretjük Brignolest és az ott élő barátainkat.

George Clooney franciaországi birtoka is veszélybe került a pusztító erdőtüzek miatt
George Clooney franciaországi birtoka is veszélybe került a pusztító erdőtüzek miatt (Fotó: Antoine Vuela / Bestimage / Northfoto)

George Clooney franciaországi otthonába menekült Hollywood zajától

George Clooney és Amal Clooney hosszú évek óta kötődnek Franciaországhoz. Az Oscar-díjas színész mindig is óvta a magánéletét, de egy korábbi interjúban bevallotta, hogy az ottani birtok számukra nemcsak nyaraló, hanem olyan hely is, ahol igyekeznek távol maradni a hollywoodi nyüzsgéstől. Véleménye szerint sokkal jobb életet tud egy ilyen környezetben biztosítani ikrei - Alexander és Ella - számára, mint Hollywoodban:

Franciaországban – ott valahogy nem érdekel senkit a hírnév. Nem akarom, hogy a paparazziktól tartva járjanak-keljenek. Nem akarom, hogy mások híres gyerekeihez hasonlítsák őket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu