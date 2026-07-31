George Clooney menekülni kényszerült otthonából a franciaországi erdőtűz miatt

George Clooney és Amal Clooney a gyerekeikkel kénytelenek voltak elmenekülni dél-franciaországi otthonukból, miután a térségben pusztító erdőtüzek veszélyesen megközelítették birtokukat. Az Oscar-díjas színész és felesége a brignolesi polgármesternek küldött levelükben jelentették be távozásukat.
George Clooney és felesége, Amal Clooney gyerekeikkel - a 9 éves ikrekkel - a nyári hónapokat rendszeresen Franciaország délkeleti részén található birtokukon töltik, ám az idei vakáció váratlan fordulatot vett. A környéken kitört erdőtüzek miatt a hatóságok több település és lakóövezet evakuálását rendelték el, köztük azt a környéket - Brignoles - is, ahol a házaspár ingatlana található. Az Oscar-díjas színész így családjával együtt menekülni kényszerült a saját otthonukból.
A házaspár Brignoles polgármesterének, Didier Brémondnak írt levelükben jelentették be távozásukat, és kifejezték mély együttérzésüket a környék lakóival szemben. Továbbá biztosították őt arról, hogy segíteni fognak a város helyreállításában:
Miközben elhagyjuk Brignolest, két dolgot szeretnénk hangsúlyozni: először is reméljük, hogy Ön és városunk lakói biztonságban vannak, másodszor pedig azt, hogy Amal és én elkötelezettek vagyunk annak biztosítása mellett, hogy bármi is történjen a falunkkal, mi ennek a közösségnek a tagjai vagyunk, és részt veszünk a helyreállításában. Szeretjük Brignolest és az ott élő barátainkat.
George Clooney és Amal Clooney hosszú évek óta kötődnek Franciaországhoz. Az Oscar-díjas színész mindig is óvta a magánéletét, de egy korábbi interjúban bevallotta, hogy az ottani birtok számukra nemcsak nyaraló, hanem olyan hely is, ahol igyekeznek távol maradni a hollywoodi nyüzsgéstől. Véleménye szerint sokkal jobb életet tud egy ilyen környezetben biztosítani ikrei - Alexander és Ella - számára, mint Hollywoodban:
Franciaországban – ott valahogy nem érdekel senkit a hírnév. Nem akarom, hogy a paparazziktól tartva járjanak-keljenek. Nem akarom, hogy mások híres gyerekeihez hasonlítsák őket.
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