Elképesztő videó! Biztonságiak vitték el az őrjöngő Szabó Franciskát

Emlékezetes pillanat volt az Exatlon harmadik évadában, amikor a Judo világbajnok úgy akarta felrázni csapattársait, hogy ököllel verni kezdte az ajtót. Szabó Franciska természete azóta sem csillapodott, amit jól kamatoztat a Power Slap, vagy épp a boksz meccseken. Legutóbb is hozta a formáját, a biztonságiak vitték el.

Szabó Franciska tökéletes alakja a sportnak köszönhető, odavannak érte a rajongók Fotó: Instagram / Instagram

Szabó Franciska nekiment támadójának

Elképesztő átalakuláson ment keresztül február óta az Exatlon nehézbombázója. Szabó Franciska szeme előtt nagyon komoly sport célok lebegnek, így megváltoztatta az étkezését, másfajta edzéseket végzett, aminek következtében végül majd 9 kilót fogyott. A változásért odáig vannak a követői, kapja a bókokat és rengetegen kérdezik tőle, mi a siker titka. A Sheena Bathory néven Amerikában domina pankrátorként befutó sportolóra a közeljövőben két nagyon fontos mérkőzés vár, ezért akarta elérni élete legszálkásabb formáját, sikerült is neki. Franci, aki tavaly megszabadult kiszakadt mellimplantátumától, hamarosan Manchesterben, a ringben méretteti meg magát bokszban, júliusban pedig újabb Power Slap-verseny vár rá. Az Exatlon sztárja mostanra elérte élete formáját, amit durva előtte-utána fotókon mutatott meg.

Most pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy biztonságiak vitték el a mérkőzése előtti bemutatkozásról. Történt ugyanis, hogy ellenfele váratlanul lekevert neki egy pofont. A magyar bombázóban azonnal felment a pumpa, a sportszerűtlen támadás miatt őrjöngve indult el a nő felé, akitől a pofont kapta. Szerencsére a biztonságiak gyorsan reagáltak, szétválasztották a csajokat, Francit kapálózó lábbal vitték el a helyszínről.

Sérülés miatt búcsúzott az Exatlonból

Hiába a több sportágban is sikeres pályafutás, Franciban mai napig tüske van amiatt, hogy a sport-reality számára egy sérülés miatt ért véget. Abban az évadban azonban nem ő volt az egyetlen, átok ült a Bajnokokon. A pirosak hangadója, legszenvedélyesebb versenyzője is a konténerpályán szenvedett súlyos sérülést, ordított fájdalmában, több szalagja is részlegesen elszakadt, esélye sem volt arra, hogy folytassa a versenyt. Utána Tóth Janka betegség miatt távozott, ahogy nem sokkal később Suti András is. Utánuk Kocsis Lilkó távozott, akinek az egyik futam közben szilánkosra tört a csuklója. Őt Somhegyi Krisztián követte, aki nagy esélyese volt a műsornak, először az egyik, majd annak gyógyulása után a másik keze is megsérült, sínbe került. Utolsóként Ujvári Iza távozott, aki súlyos térdsérülést szenvedett.