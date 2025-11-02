Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egyszerre nyomtak – Szabó Franciska merész edzésvideóval robbantotta fel az Instagramot

Szabó Franciska
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 16:50
meghökkentőszexiedzés
A sportoló jelenleg a Powerslap sportágban teljesít kiemelkedően, ehhez pedig fontos az erőnlét megtartása. Szabó Franciska megosztotta titkát: kettesben edz az egyik társával. Nem is akárhogy!

Szabó Franciska egy társával közösen, egyszerre használták az egyik edzőgépet, az erről készült a videó pedig meglehetősen szexire sikeredett.

szabó franciska
Szabó Franciska ismét megmutatta, hogy vele nem érdemes szórakozni, simán kinyomta lábbal egy női társát Fotó: Instagram/Bors

Szabó Franciska egy lánnyal közösen nyomja

Szabó Franciska, a Powerslap sportág egyik legfeltűnőbb alakja ismét bebizonyította, hogy nála az edzések sosem unalmasak. A dögös sportoló nem a visszafogottságáról híres: közösségi oldalán rendszeresen oszt meg videókat, amelyekben látványos és olykor meghökkentő edzésmódszereit mutatja be.

Legutóbbi posztjában egy női társával közösen edzett – méghozzá nem mindennapi módon. A páros ugyanis a hagyományosan egyszemélyesnek számító lábtológépet együtt próbálta ki: míg Franciska a lábtolórészen feküdt, addig edzőpartnere lábával emelte őt a magasba. A szokatlan gyakorlat nemcsak erőt, de tökéletes összhangot is igényelt – és természetesen hatalmas sikert aratott a követők körében.

Nem szaporítjuk tovább a szót, beszéljen helyettünk a videó:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu