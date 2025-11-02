Egyszerre nyomtak – Szabó Franciska merész edzésvideóval robbantotta fel az Instagramot

Szabó Franciska egy társával közösen, egyszerre használták az egyik edzőgépet, az erről készült a videó pedig meglehetősen szexire sikeredett.

Szabó Franciska ismét megmutatta, hogy vele nem érdemes szórakozni, simán kinyomta lábbal egy női társát Fotó: Instagram/Bors

Szabó Franciska egy lánnyal közösen nyomja

Szabó Franciska, a Powerslap sportág egyik legfeltűnőbb alakja ismét bebizonyította, hogy nála az edzések sosem unalmasak. A dögös sportoló nem a visszafogottságáról híres: közösségi oldalán rendszeresen oszt meg videókat, amelyekben látványos és olykor meghökkentő edzésmódszereit mutatja be.

Legutóbbi posztjában egy női társával közösen edzett – méghozzá nem mindennapi módon. A páros ugyanis a hagyományosan egyszemélyesnek számító lábtológépet együtt próbálta ki: míg Franciska a lábtolórészen feküdt, addig edzőpartnere lábával emelte őt a magasba. A szokatlan gyakorlat nemcsak erőt, de tökéletes összhangot is igényelt – és természetesen hatalmas sikert aratott a követők körében.

Nem szaporítjuk tovább a szót, beszéljen helyettünk a videó: