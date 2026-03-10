Őrületes testet villantott Szabó Franciska - Fotó

Még csak épphogy beléptünk a tavaszba, Szabó Franciska nyári teste már készen is áll. A sportoló ismét egy kis apró bikiniben jelent meg.

Szabó Franciska egy szál bikiniben feszített Fotó: MW archív

Kockás hasat villantott Szabó Franciska

Az Exatlon Hungary korábbi versenyzője, a műsor óta sem hagyta abba a sportolást, sőt pankrátor lett és az égig meg sem áll. A szexi díva mindig elkápráztatja követőit a szexibbnél szexibb megjelenéseivel, legutóbbi posztja is egészen különleges lett.

Fotóján Szabó Franciskán csak egy rózsaszín bikini van, amely tökéletesen kiemeli csodálatos alakját és kockásra edzett hasizmait. Képe pillanatok alatt követői kedvence lett, nem meglepő módon...