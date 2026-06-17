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„A csaj már hergelt a sajtótájékoztatón” – Hamburgerrel pofozták le Szabó Franciskát: azonnal ökölre ment!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szabó Franciska
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 17:15
bokszmeccshamburger
Az Exatlon egykori sztárja, aki ma már világelső, ha pofozkodásról van szól, most úgy döntött, a profi bokszba is belekóstol és bizony kiütéssel győzött. Bár a sajtótájékoztatón még Szabó Franciska kapott egy hamburgert az arcába, a meccs után ő kínálta meg egy sajtburesszal az ellenfelét.
Niki
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Az Exatlon Szabó Franciskája egy jó ideje maga mögött hagyta kis hazánkat, és Amerikában próbált szerencsét a powerslap, azaz a hivatásos pofozkodás világában, azóta pedig folyton ingázik. A szőke bombázó Sheena Bathory néven osztja a csattanós csapásokat, nem kis sikerrel, ugyanis mindeddig nem talált legyőzőre. Ezen felbuzdulva pedig az utóbbi időben az MMA mellett a profi bokszba is belekezdett, nem is akárhogyan. Nemrég került sor az első meccsére, amit parádés eredménnyel zárt. Bár ebben talán némi szerepe a meccs előtt a Szabó Franciska arcában landoló hamburgernek is van, ami miatt igencsak vérszomjas hangulatba került.

Szabó Franciska pofozóbajnokként most a bokszringben próbált szerencsét.
Szabó Franciska bokszmeccse elképesztő pillanatokkal zárult, egy hambival lepte meg az ellenfelé (Fotó: MW archív)

Szabó Franciska és Tina Snows a napokban csaptak össze a ringben, ami az Exatlon sztárjának első profi bokszmérkőzése volt. A meccs előtti sajtótájékoztatón azonban az ellenfele egy hamburgerrel csapta arcon Franciskát, amin igencsak felhúzta magát, és neki is ugrott Tinanak, akiről a biztonsági őrök szedték le. Ennek persze meg is lett a következménye, ugyanis a pofozóbajnok már az első körben földre küldte ellenfelét, amiről Bochkor Gáboréknak mesélt.

Powerslapben is azt a részét szeretem a legjobban, amikor engem először megütnek, mert akkor nálam valami elszáll, és akkor tudom a 200%-ot kihozni magamból. Az, hogy valakinek csak úgy ok nélkül nekimenjek, annyira nem vall rám, ezért is volt jó ennél a bokszmeccsnél, hogy a csaj már hergelt a sajtótájékoztatón. És így igazából lelkiismeret-furdalás nélkül le tudom mészárolni őket 

– mesélte Franci az egy perc alatt véget érő, kiütéses győzelemmel záruló meccsről.

„Szerintem a csaj tudta, hogy elég hamar el fog nálam vérezni, és nem volt más lehetősége felhívni magára a figyelmet. Látszik is a videóban, hogy volt egy pár másodperc, amíg ez végigfutott az agyamon, hogy ezt most komolyan megcsinálta?” – vallotta be őszintén a Bochkor mai adásában.

Szabó Franciska hamburgerrel zárta a meccset

A győzelme után persze a küzdősportoló sem hagyhatta ki, hogy egy kis „kedvességgel” lepje meg legyőzött ellenfelét.

A végén azt is lehetett látni, hogy te is vittél oda neki egy hamburgert. A bokszkesztyű még rajtad volt, és kvázi a tenyereden vitted neki a hamburgert 

– idézte fel Bochkor a jelenetet.

„Igen, és ő kiverte a kezemből. Szerintem megijedt, mert azt hitte, hogy vége és én még odamegyek és lekeverek neki egy maflást. Mondom csak hoztam egy hamburgert. Ez az én ötletem volt, hogy a végén viszek neki egy hamburgert, csak én nem a képébe fogom nyomni, hanem rendesen a boksz szabályai szerint le fogom játszani, és utána kap tőlem egy ajándék hamburgert” – mesélte nevetve Franci.

 

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