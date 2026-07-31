„Evéssel is lehet fogyni” - Krisztinát alig ismerte fel édesanyja

Bockó Krisztina két hónap alatt olyan változáson ment át, hogy minden ruhája lógott rajta. 44-es méretről 38-asra, XL-ről M-re váltott. A mai napig alig hiszi el, hogy belefér a kiválasztott ruhadarabokba.

Sikerült a fogyás, 44-es méretről 38-asra váltott Krisztina

Fotó: Fanny magazin



„A súlyom mindenben akadályozott”

Krisztina 12 éves korától fogva évente körülbelül tíz kilót felszedett.

– Kivizsgáltak a gyermekkórházban, de a diagnózis csak annyi volt, hogy túl sokat eszem – meséli. – Mindig is jó húsban voltam, és emiatt sok bántást kaptam a környezetemtől, ami kihatott az egész fiatalkoromra. Zavart, hogy kövér vagyok, mert nálunk a családban mindenki normális testalkatú. Amióta az eszemet tudom, mindig mozogtam, úsztam, röplabdáztam, fociztam, bicikliztem. Ezért sem értettem soha, hogy egy örökmozgó lány, hogy lehet, hogy hízik. Ma már tudom, az evés mindig kapcsolatban állt az érzelmi állapotommal, csak az evés adott boldogságot, megnyugvást, aztán persze bűntudatot. Rengeteg módszert kipróbáltam a súlyom csökkentésére, de egyik sem volt hosszútávon sikeres, és mindig éheztem. A súlyom mindenben akadályozott, a napi rutinban, a munkában, a saját testem elérésében, fájtak a térdeim, szétfeszült a hasam, a bőröm. Borzasztóan éreztem magam a testemben. Folyamatosan kimerült, kedvetlen voltam, és minden napot csak túléltem.

Krisztina időszakos evéssel ért el nagy eredményt

Forrás: Fanny magazin

„Minden egészségügyi mutatóm jó lett”

Krisztina idén januárban vágott bele Erik programjába, úgy, hogy nem szólt róla senkinek.

– Akkor éppen 93 kiló voltam – árulja el. – Fogalmam sem volt, hogyan fogom tudni csinálni, ezért mindig csak egy hetet néztem meg a programból. Az étrendet szóról szóra követtem, szedem a vitaminokat, és minden reggel almaecet – citromlé koktélt iszom. 180 fokos változást hozott az elmúlt 25 hét az életembe. Amikor meglátott a háziorvosom, annyit mondott: nahát, maga szépen lefogyott. Mivel tudta, hogy évek óta keresem a megoldást a súlycsökkenésre, 100 százalékban támogatott. A cukor adataim, a koleszterin, minden a jó tartományba került. Éjjelente mantráztam, hogy holnap vékonyabban ébredek, és így is volt. Megtanultam uralni magam, bármilyen ételre és italra nemet tudok mondani. Időszakosan eszem, 16/8, 18/6 órában, ezáltal nem emészt a szervezetem egyfolytában, hanem takarít, megújul. Illetve minden héten böjtölök péntektől vasárnapig, a legrövidebb 40, a leghosszabb 62 óra volt.