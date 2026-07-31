„Evéssel is lehet fogyni” - Krisztinát alig ismerte fel édesanyja

Bockó Krisztina két hónap alatt olyan változáson ment át, hogy minden ruhája lógott rajta. 44-es méretről 38-asra, XL-ről M-re váltott. A mai napig alig hiszi el, hogy belefér a kiválasztott ruhadarabokba.
Krisztina 12 éves korától fogva évente körülbelül tíz kilót felszedett.
– Kivizsgáltak a gyermekkórházban, de a diagnózis csak annyi volt, hogy túl sokat eszem – meséli. – Mindig is jó húsban voltam, és emiatt sok bántást kaptam a környezetemtől, ami kihatott az egész fiatalkoromra. Zavart, hogy kövér vagyok, mert nálunk a családban mindenki normális testalkatú. Amióta az eszemet tudom, mindig mozogtam, úsztam, röplabdáztam, fociztam, bicikliztem. Ezért sem értettem soha, hogy egy örökmozgó lány, hogy lehet, hogy hízik. Ma már tudom, az evés mindig kapcsolatban állt az érzelmi állapotommal, csak az evés adott boldogságot, megnyugvást, aztán persze bűntudatot. Rengeteg módszert kipróbáltam a súlyom csökkentésére, de egyik sem volt hosszútávon sikeres, és mindig éheztem. A súlyom mindenben akadályozott, a napi rutinban, a munkában, a saját testem elérésében, fájtak a térdeim, szétfeszült a hasam, a bőröm. Borzasztóan éreztem magam a testemben. Folyamatosan kimerült, kedvetlen voltam, és minden napot csak túléltem.
Krisztina idén januárban vágott bele Erik programjába, úgy, hogy nem szólt róla senkinek.
– Akkor éppen 93 kiló voltam – árulja el. – Fogalmam sem volt, hogyan fogom tudni csinálni, ezért mindig csak egy hetet néztem meg a programból. Az étrendet szóról szóra követtem, szedem a vitaminokat, és minden reggel almaecet – citromlé koktélt iszom. 180 fokos változást hozott az elmúlt 25 hét az életembe. Amikor meglátott a háziorvosom, annyit mondott: nahát, maga szépen lefogyott. Mivel tudta, hogy évek óta keresem a megoldást a súlycsökkenésre, 100 százalékban támogatott. A cukor adataim, a koleszterin, minden a jó tartományba került. Éjjelente mantráztam, hogy holnap vékonyabban ébredek, és így is volt. Megtanultam uralni magam, bármilyen ételre és italra nemet tudok mondani. Időszakosan eszem, 16/8, 18/6 órában, ezáltal nem emészt a szervezetem egyfolytában, hanem takarít, megújul. Illetve minden héten böjtölök péntektől vasárnapig, a legrövidebb 40, a leghosszabb 62 óra volt.
A program során nem csak fizikailag alakult át, hanem mentálisan is.
– Bognár Péter csoporttársunk volt az, aki engem a legjobban motivált – árulja el. – Tavaly január óta hatalmas eredményt ért el. Naponta több pozitív posztot tölt fel az internetes oldalára, ami éltet, motivál, erősít, szíven talál, elgondolkodtat. Tanít a hálára, és önbecsülésre, a múlt elfogadására, rávilágít a saját értékeimre, hihetetlenül ösztönöz. Általa lett énidőm. Reggelente korábban kelek, kiülök a teraszra a kávémmal és hálával, pozitívan indítom a napom. Kizártam az életemből a negatív embereket, megtanultam nemet mondani, és magamnak fontos lenni. Az embereknek magukra jut a legkevesebb idejük, de rájöttem, hogy amíg én nem vagyok jól, addig semmi sincs jól körülöttem. Erik egy új életet adott nekem. Mérhetetlenül hálás vagyok érte. Az egyetlen dolog, amit bánok, hogy nem ismertem előbb a programját. Rengeteg pozitív visszajelzést, dicséretet, megerősítést kapok. Mára már én lettem mások példaképe, akiket ösztönzök a kitartásommal, az alázatos munkámmal.
Január 19 óta összesen három csalónapot tartott, bár nem bírta megenni mindazt, amit eltervezett.
– Már nem az étel nyújt boldogságot – meséli. – Számomra az volt az egyetlen nehézség a programban, hogy soha nem ettem ennyit. Hihetetlen, hogy ennyi evéssel le lehet fogyni, csak persze nem mindegy, hogy milyen alapanyagot választok. Figyelek a megfelelő fehérje, zsír, szénhidrát bevitelre. Sok tojást, húst, tejterméket, zöldséget és piros bogyós gyümölcsöt fogyasztok. A receptek tárháza hihetetlenül széles. Külföldön élek, hónapokig titkoltam a családom elől, hogy életmódváltásba kezdtem. Az ő fejükben, a tavaly nyári 99 kilós képem élt. Amikor anyukám meglátott májusban, összecsapta a kezét, és alig hitte el, amit lát. Elmeséltem neki, hogy rengeteg munka van mögöttem, és kapott egy új kislányt. 43 év után végre elfogadta, hogy én mondom meg, mit veszünk, mit főzünk és mit eszek. Az ő egyik szeretetnyelve a gondoskodás, az étellel való jutalmazás. Ez mára megváltozott.
Korsch Erik, ketogén életmód program tanácsadó szerint nincsenek csodaszerek, ennek ellenére szükség van bizonyos táplálékkiegészítők fogyasztására - írja a Fanny magazin.
– Gyakran kérdezik tőlem, hogy milyen táplálékkiegészítőt ajánlok – árulja el. – Az én ajánlásom szerint a legfontosabbak a vitaminok és ásványi anyagok. Ízületekre nagyon jó a kurkumin, zöldkagyló kapszula, K2 kollagén, glükozamin szulfát. Akik pedig sokat görcsölnek vagy fáj a fejük, szedjenek magnéziumot. Szintén ajánlom a kreatin fogyasztását, amihez a kilencvenes évekből nagyon sok tévhit tapad, például, hogy vizes leszel tőle, vagy károsítja a vesédet, vagy csak a testépítőknek való. 40 fölött kötelezővé tenném a szedését, mert már nem tudja előállítani a szervezet, pedig fizikailag és szellemileg is szükségünk van rá, egyes kutatások szerint a fogyást is elősegíti. Az én listámon a fehérje a harmadik, amit egyébként sokan elsődleges helyre tesznek. Nálam azért hátrébb, mert máshogy is be tudjuk vinni, például hús, sajtok, tejtermékek formájában. Sokszor hallom hölgyektől is, hogy napi 1-2 fehérje turmixot fogyasztanak, étkezések helyett. Semmiképp nem javaslom, hogy az étkezéseket így helyettesítsük, inkább csak edzés után ajánlom.
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