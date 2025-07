Visváderék elérték a bűvös hetedik évet: Ez a vég, vagy az új kezdet? Most elmondják

A Mokkában Istenes László viccesen figyelmeztette őket, hogy „a hetedik évben szoktak elválni a párok”, mire Tamás határozottan reagált:

A hét egy szép szám, az Isten száma. Nem tervezünk elválni.

A szerelmes pár gyermekeit a nagyszülőkre bízta, amíg bejárták Bécset. „Ahogy az elmúlt pár évben, most is kettesben utaztunk. Bejártuk az egész várost” – mesélte Lilla csillogó szemmel.

Kapcsolatuk a gyerekek születése óta csak még erősebb lett, és most is odafigyelnek arra, hogy kettesben is töltsenek időt.

Ilyenkor újra fiatalok vagyunk, és még ennyi év után is új dolgokat tudunk megismerni a másikból

– tette hozzá Tamás.

Visváderék szerint a titok: idő, figyelem és sok-sok közös élmény – a hetedik év pedig csak még szebb lett számukra – árulták el a Mokkában.