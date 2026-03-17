„Nem lehet velük együtt dolgozni, mindent leszólnak” – Visváder Tamás káoszt okozott a Séfek Séfében

A Séfek Séfe 7. évadának döntő hetén az amatőrök és profi szakácsok egyre komolyabb kihívásokkal néznek szembe. Az immár két főre csökkent zöld csapat ma ráadásul a segítők közül sem éppen a legjobbat kapta meg, legalábbis a véleményük szerint. A versenyzők ugyanis egy-egy influencerrel főztek a séfjeik helyett, így Tischler Petra csapata Visváder Tamással egészült ki, de igen nehezen tudta felvenni a tempót.

A Séfek Séfe vendégekkel kiegészülve folytatódik, köztük van Visváder Tamás is, aki igencsak kiakasztotta a zöld csapatot

Visváder Tamás kikészítette a Séfek Séfe szereplőit A versenyzők influencerekkel dolgoznak ma

Visváder Tamás teljesen kiborította Minht

A zöldek vendége inkább csapatot akart váltani

Tischler Petra versenyzői, Mikula Patrik és Minh igencsak ledöbbentek, amikor megtudták, hogy nem elég, hogy már csak ketten vannak, de még egy influencert is irányítaniuk kell a konyhában. Palácsik Lilla férje pedig cseppet sem könnyítette meg a dolgukat.

„Én azért mondtam, hogy nem tudok gyorsan pucolni, mert azonnal láttam, hogy ők ketten itt működni akarnak, és akkor engem itt félreraknak konyhai kisegítőnek, hogy pucolgassak. Hát pucoljon az, aki akar” – jelentette ki Tomi már az első adandó alkalommal, amikor rá akartak bízni valamit.

Ezután bár Minh próbálta siettetni a családapát, de ő csak komótosan aprított, így az amatőr szakács vietnámiul kezdte el szidni a tempóját, ami Tomit végképp megakasztotta.

Egy koreai diktátor mellett éreztem magam, mert még el se mondta magyarul, hogy mit is akar tőlem, csak ott pörgött, miközben ő leégette a hagymát

– sérelmezte Tomi.

Visváder Tamás miatt a zöldek közül kerülhet ki a Séfek Séfe kiesője? Nem könnyítette meg Minh és Patrik dolgát

A Séfek Séfe versenyzői háttérbe szorították a vendéget

A közös munka sajnos ezek után sem haladt éppen olajozottan, így az összeszokott duó hamar elkezdte mellőzni Visváder Tomit, aki ezt zokon is vette, és úgy döntött, más csapatot keres magának.

Elmegyek, átállok máshova, majd Piroska megvéd. Ezek gonoszak, rendesen bántanak. Nem bánnak jól velem, átjövök ide inkább, itt főzök. Nem lehet velük együtt dolgozni, mindent leszólnak

– jelentette ki Vajna Timi sógora a feketék pultjánál állva.

„Nagyon nehéz Tomival dolgozni, mert összevissza csámborog, megy a feketékhez beszélgetni. Miért nem nekünk segít? Miért nem főz, és azt csinálja, amiért jött?” – idegeskedett Patrik is.