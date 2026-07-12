Visváder Tamás: Lillával hajlamosak vagyunk túlgondolni a dolgokat

Amikor Visváder Tamásnak és Palácsik Lillának alkalma nyílik a közös elvonulásra, szinte kivétel nélkül olyan varázslatos tájakat vesznek célba, amelyek messze repítik őket a hétköznapoktól.

Palácsik Lilla és Visváder Tamás tudja, hogy néha el kell szökniük a gyerekeik mellől (Fotó: Vendel Lajos)

Visváder Tamás és Palácsik Lilla házassága töretlen

„Amikor Lillával együtt utazunk, mindig megvalósítjuk egy-egy bakancslistás álmunkat. Törökországban például a lenyűgöző Kappadókia volt a fő célunk, ahol hőlégballonra is szálltunk. Most Costa Ricán pedig az élővilág vonzott minket, így két esőerdei túrát is beterveztünk: az egyiket a Manuel Antonio Nemzeti Parkban, a másikat pedig La Fortunánál, az Arenal vulkánnál” – kezdte a hot! magazinnak Tomi.

Felejthetetlen pillanatokkal gazdagodtak, ám Lilla szerint ezek a programok a gyerekeknek még túl megterhelőek lettek volna.

A gyerekek is biztos élvezték volna, de egy kétórás túra az esőerdőben még fárasztó lenne. Ráadásul veszélyes is lehet, hiszen mérgező kígyókat, békákat és pókokat is láttunk. Viszont nem titkolt tervünk, hogy egyszer a gyerekekkel is visszamegyünk majd Costa Ricára.

„Fontos, hogy Lillával is legyen közös időnk”

Bár a kettesben töltött idő a romantikáról szólt, gondolatban nehezen tudtak elszakadni az otthon maradt fiaiktól.

„A mama és a papa vigyázott rájuk, sőt még fel is költöztek hozzánk, hogy az óvoda miatt se legyen gond. Az első napok még könnyen mentek, de egy idő után már mindenről a fiúk jutottak az eszünkbe” – vallotta be Tamás. „Ez teljesen így van!” – értett egyet Lilla. „Ráadásul nagyon érdekes volt, mert kint jártunk egy rezervátumban, ahol sérült állatokat gondoztak, és rögtön az ugrott be, hogy ezt ők is élveznék.”

A házaspár úgy véli, hogy minden párnak szüksége van arra, hogy időnként kettesben minőségi időt töltsön.

„Én ennek a nagykövete vagyok! Fontos, hogy a gyerekek mellett a párkapcsolatot is ápoljuk. Fontosnak tartjuk a külön „apaidőt”, de ugyanilyen lényeges, hogy Lillával is minőségi pillanatokat töltsünk kettesben” – jegyezte meg Tamás.

„A könnyed életérzést hoztuk haza magunkkal”

Az utazás nemcsak földrajzi, de digitális értelemben is igazi elvonulást jelentett számukra.