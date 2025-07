Vége a találgatásoknak: pocakját ölelve szólalt meg a harmadik babáról Palácsik Lilla – fotó

Láttuk, hogy már nem csak kommentben kérdeztétek a 3. babát, hanem cikk, sőt még reddit poszt is született. Nincs ebben nagy titok, szeretnénk MAJD 3. babát, szoktunk róla beszélni, 2 gyerekes szülőként tudjuk mekkora felelősség 1 gyerek, 2 gyerek és feltételezzük hogy 3 gyerekkel sem egyszerűbb lesz az élet. Majd akkor jön amikor készen állunk, megfontoltuk, a JóIsten, Mi és Ő is jónak látja. Vagy jön vagy nem. Ha viszont jönni fog, nyugalom nem fogom letagadni. Büszke leszek rá, mint ahogy a két kisfiamra is! Szép estét mindenkinek. Szeressük egymást