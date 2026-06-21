Kiderült a titok: Valami készülődik Cookyéknál, a háta mögött szervezkednek a fiai!

Június harmadik vasárnapján az édesapákat ünnepeljük, ez az időszak pedig a hazai sztárvilágban is a meghitt, családi pillanatokra irányítja a figyelmet. A népszerű rádiós műsorvezető, Cooky életében köztudottan a család áll az abszolút első helyen. Párjával, Szécsi Debórával két tündéri fiút nevelnek, Kevin és Nátán pedig rengeteg vidámságot és pörgést csempésznek a mindennapjaikba. Bár a jeles nap már a nyakunkon van, a francia származású híresség otthonában nem feltétlenül a naptár diktálja a szeretetet, hiszen náluk a tökéletes harmónia a hétköznapok alapvető része.

Cooky családja mindig gondoskodik a meglepetésekről (Fotó: Bors)

Cooky gyerekeiről csak jót tud mondani: Remek a kapcsolatuk

A fiúk titokban biztosan készülnek valami aprósággal, amivel meglephetik édesapjukat. Cooky elárulta, hogy bár ő maga nem kerít túl nagy feneket az efféle kötelező ünnepeknek, a gyermekei előszeretettel okoznak neki felejthetetlen perceket.

Szerintem idén is készülnek valamire a fiúk, de egyelőre még nem tudok róla, ügyesen titkolják. Én magamtól egyébként nem szoktam különösebben ünnepelni ezt a napot, mert nem vagyok az a típus, aki elvárja, hogy 'na, most tessék engem ünnepelni!'. Ha jönnek és felköszöntenek, annak szívből örülök, ha nem, az sem baj – én ugyanúgy imádom őket minden áldott nap

– árulta el Cooky. Bár az apák napja kétségkívül szép hagyomány, a rádiós őszintén bevallotta, hogy a naptári dátumok terén vannak kisebb hiányosságai. Náluk a karácsony mellett a születésnapok élveznek abszolút prioritást, és ilyenkor egy nagyon lovagias, figyelmes szokásnak is eleget tesz, amivel a gyermekei édesanyja előtt tiszteleg.

Cooky Szécsi Debóráról sem feledkezik meg általában, ha ajándékozásról van szó (Fotó: Bors)

Nincs oka panaszra

„Számomra a karácsony és a szülinapok a legfontosabbak, a névnapokban viszont nagyon béna vagyok, azokat hajlamos vagyok elfelejteni. A srácok szülinapján persze Debi is mindig kap tőlem egy hatalmas virágcsokrot, hiszen ez az ő nagy napja is, ő hozta őket a világra” – sorolta Cooky az apák napjánál számára fontosabb mérföldköveket. A műsorvezető és fiai közötti szoros, irigylésre méltó kötelék titka a folyamatos törődésben és a feltétel nélküli szeretetben rejlik, így nem csoda, hogy a büszke édesapát teljesen váratlanul érte a közelgő ünnep híre.

Minden egyes nap olyan szeretetet kapok tőlük, ami egy apuka legfőbb és legnagyobb álma. Nagyon jó kapcsolatban, teljes harmóniában élünk együtt, így őszintén szólva nem is tudtam, hogy most van apák napja. Nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de a kapcsolatom a fiaimmal egyszerűen a lehető legjobb. Nem tudok panaszkodni rájuk, és szerintem nekik sincs okuk panaszra miattam

– vallotta be Cooky. A család története hűen bizonyítja, hogy a legnagyobb ajándékok nem feltétlenül a naptárhoz kötődnek, hanem azokban a spontán, szeretetteljes pillanatokban rejlenek, amelyeket nap mint nap önzetlenül nyújtanak egymásnak.