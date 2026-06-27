Brutális testet villantott Cooky 27 évvel fiatalabb szerelme – Szécsi Debóra fotójára egyszerűen nincsenek szavak

Már egy ideje a haza celebvilágban is berobbant a nyár, így a magyar szépségek szabályosan ontják magukból a szexi, fürdőruhás fotókat. Közéjük tartozik Cooky 27 évvel fiatalabb gyönyörű kedvese, Szécsi Debóra is.

Szécsi Debóra és családja Fotó: Mediaworks Archív

A profi táncos pedig valami igazán elképesztő alakkal büszkélkedhet. A kétgyermekes édesanyát ezúttal a medence partját kapták lencsevégre, méghozzá olyan falatnyi bikiniben, amihez szabályosan nagyító kell.