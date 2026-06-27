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Brutális testet villantott Cooky 27 évvel fiatalabb szerelme – Szécsi Debóra fotójára egyszerűen nincsenek szavak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szécsi debóra
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 27. 06:00
Cookyszexifotó
Mindenki a népszerű műsorvezető brutálisan szexi kedveséről beszél. Szécsi Debóra bomba alakot villantott.
N.T.
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Már egy ideje a haza celebvilágban is berobbant a nyár, így a magyar szépségek szabályosan ontják magukból a szexi, fürdőruhás fotókat. Közéjük tartozik Cooky 27 évvel fiatalabb gyönyörű kedvese, Szécsi Debóra is. 

Szécsi Debóra és családja
Szécsi Debóra és családja Fotó: Mediaworks Archív

A profi táncos pedig valami igazán elképesztő alakkal büszkélkedhet. A kétgyermekes édesanyát ezúttal a medence partját kapták lencsevégre, méghozzá olyan falatnyi bikiniben, amihez szabályosan nagyító kell. 

Szécsi Debóra elképesztő formában van 

Az édesanya követőinek le is esett az álla a földöntúli látványtól, egyikük például azzal nyugtázta a látottakat, hogy 

Tökéletes. 

Íme, a valóban tökéletes látvány: 

 

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