Brutális testet villantott Cooky 27 évvel fiatalabb szerelme – Szécsi Debóra fotójára egyszerűen nincsenek szavak

Már egy ideje a haza celebvilágban is berobbant a nyár, így a magyar szépségek szabályosan ontják magukból a szexi, fürdőruhás fotókat. Közéjük tartozik Cooky 27 évvel fiatalabb gyönyörű kedvese, Szécsi Debóra is.
A profi táncos pedig valami igazán elképesztő alakkal büszkélkedhet. A kétgyermekes édesanyát ezúttal a medence partját kapták lencsevégre, méghozzá olyan falatnyi bikiniben, amihez szabályosan nagyító kell.
Az édesanya követőinek le is esett az álla a földöntúli látványtól, egyikük például azzal nyugtázta a látottakat, hogy
Tökéletes.
Íme, a valóban tökéletes látvány:
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