Nagy bejelentést tett Cooky, a kisebbik fiáról van szó!

Augusztus 17-én cooky-kisfia-draga-kis-csodank">hatodik születésnapját töltötte Cooky és Debóra legkisebb fia, Natan, aki már harmadik éve jár óvodába. Az Instagrammon közzétettek egy aranyos családi képet, amin gyermekük szülinapját ünneplik.

Cooky családja nagy bulit szervez Natannak (Fotó: Bors)

A buli viszont még várat magára, mivel a barátok nyáron nem értek rá, így jövő hétre csúszott a party. „Sajnos nem volt óvoda, és nem tudtuk hívni az ovistársakat, szóval pár nap múlva lesz egy nagyobb buli, amit Debi szervez nekik” – mesélte Cooky, hozzátéve, hogy nagyon repül az idő, és fura érzés, hogy nagyobbik fiuk már másodikos, a kisebbik pedig jövőre kezdi az iskolát.

Cooky szerint rendkívül szerencsések Debivel

„Nagyon szerencsés emberek vagyunk Debivel, mivel mindkét gyermekünk imád bejárni az iskolába és az óvodába, ahol nagyon jól érzik magukat” – mesélte Cooky, aki szerint fantasztikus testvér a két fiú, nagyon sokat segítenek egymásnak. „Kevinnek, a nagyobbik fiunknak heti három-négy foci edzése van a Fradiban és Natan is mindig jön szurkolni, illetve otthon is sokat játszanak ketten” – mondta Cooky gyermekei kapcsolatáról, és azt is elárulta, hogy már nem kell otthon se a segítség nekik, mivel mindent egyedül, saját maguktól csinálnak.

Habár nyáron elmaradt a nagy vakáció, a nagy utazás, ezt bepótolja a család az őszi szezonban. „Jövő héten ugye lesz egy nagyobb buli Natannak, illetve november és december környékén már szokás, hogy elutazunk Dubajba egy nyaralásra és már tervezzük is Debivel a programokat” – számolt be a terveiről Cooky, aki azt is elárulta, hogy idén nyáron csupán egy családi látogatáson voltak a gyerekekkel Franciaországban.

Kevin sem marad programok nélkül a jövő héten

Nagyobbik gyermekük, Kevin is programokkal teli hétre készül. „Kevin imádja a sportokat, a foci mellett a gokart is egy nagyon kedvelt hobbija, jövő héten a barátokkal együtt mennek majd versenyezni” – mesélte Cooky, aki éppen Kevin edzésére menet osztotta meg a programokat a következő időszakra. A család tehát rendkívül támogató gyermekeik hobbijaival kapcsolatban és az edzések is családi programok lettek, mivel közösen szoktak szurkolni nagyobbik gyermeküknek.