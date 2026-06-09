„El kellett engednem a kezét” – Kitálalt a VV11 sztárja a rendőrség elől menekülő egykori villatársáról

Rico a ValóVilág 11. szériájában még a győzelem kapujában állt, a műsor után azonban teljesen eltűnt a reflektorfényből. Bár úgy tűnt, a villában kötött barátságok a való életben is kitartanak, most kiderült, hogy a legsötétebb órákban VV Rico már senkire sem számíthatott. Korábbi kebelbarátja, Fenyvesi Barna megdöbbenve értesült a rendőrségi körözés híreiről, és bár nagyon sajnálja az egykori valóságshow-szereplőt, elismerte: tehetetlen volt a függőségével szemben.
Barna elárulta lapunknak, hogy bár a villában mindannyian egy tiszta szívű embert ismertek meg Ricóban, a kinti valóság sajnos gyorsan utolérte a fiút, akinek már a múltban is meggyűlt a baja a tiltott szerekkel.
Tudtam, hogy vannak, illetve voltak problémái. Mesélt magáról, és arról is, hogy korábban a kábítószerekkel kapcsolatban voltak nehézségei. A ValóVilág után sokat segítettem neki, például Svájcban munkát intéztem számára. Akkor az élete kezdett helyreállni, és nem is volt semmilyen problémája. Amikor azonban én hazaköltöztem Svájcból, ő kint maradt, és visszakerült egy kicsit züllöttebb életmódba. Sajnáltam ezt! Próbáltam vele beszélgetni erről, mert emberileg nagyon kedveltem.
„Viszont láttam, hogy ide már nem elég egy baráti beszélgetés ahhoz, hogy helyre tegye magát. Amikor az ember újra és újra ugyanazokat a hibákat követi el, akkor sajnos elindul lefelé azon a bizonyos lejtőn. Szóval ez a mostani helyzet sem egyik napról a másikra alakult ki” – emlékezett vissza fájó szívvel Barna.
A jó útra térítés sajnos csak átmeneti sikert hozott. Amint Rico kikerült a támogató baráti környezetből, szinte azonnal visszaszippantotta a régi közege. Barna szerint a probléma gyökerei egészen a fiú gyerekkoráig és a hozott mintákig nyúlnak vissza, emiatt pedig egy idő után kénytelen volt meghozni a legnehezebb döntést: elengedni a barátja kezét.
„Igen, tehát ő egy szegényebb környezetből származik, és teljesen más körülmények között nevelkedett, mint sokan mások. Ezt az ember megérti, és emiatt próbál segíteni is neki. Én is nagyon sokat próbáltam támogatni: külföldi munkát, normális lehetőségeket szerezni neki. Elég hamar össze is tudta szedni magát Svájcban.”
Az, hogy ezt végül miért nem becsülte meg, és miért nem értékelte, az nekem is fájó pont. De úgy vagyok vele, hogy amikor valakin próbálsz segíteni, ő pedig újra és újra visszaesik ugyanabba a hibába, akkor egy idő után el kell engedned a kezét, mert az már senkit nem visz előre.
Barna hozzátette, az utóbbi időben már csak aggasztó pletykákat hallott arról, milyen kétes társaságba keveredett újra a korábbi villalakó:
Hallomásból ugye én is tudtam többször, hogy milyen körökben mozog, vagy hogy megint visszazüllött ebbe az egészbe, de hogyha ő ebből nem akart kijönni, mikor minden lehetősége megvolt, akkor így felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor ki az, aki tud rajta segíteni, mert szerintem csak saját maga. Sokkot kaptam, amikor megláttam, hogy most körözik.
A súlyos drogproblémák és a rendőrségi ügy ellenére Barna nem akarja teljesen leírni Ricót, hiszen tudja, hogy a züllött életmód mögött valójában egy végtelenül önzetlen és jószándékú fiú lakozik, akit a hirtelen jött valóságshow-sztárság és a céltalanság vitt be az erdőbe.
Szerintem emberileg abszolút tisztességes. Nagyon nagy szívű ember. Tudok olyan példát mondani, amikor volt nála ötezer forint, és még akkor is azt kérdezte, hogy hozzon-e nekem valamit a benzinkútról, egy üdítőt vagy bármit.
„Az utolsó forintját is képes volt a barátaira költeni, vagy arra, akit szeretett. Ilyen téren nincs vele probléma. Egyszerűen ez a züllött életmód nagyon könnyen magával ragadja az embert. Amikor valaki hirtelen nagyobb ismertséget kap, könnyen elcsúszhat bizonyos körök felé. Ha pedig nincs tudatosság és nincsenek új célok, akkor nagyon gyorsan vissza lehet esni.”
Fenyvesi Barna zárszóként elmondta, felnőtt férfiként Ricónak most saját magának kell szembenéznie a tettei következményeivel és a törvénnyel, ő már nem tud rajta segíteni. „Én nagyon sajnálom, hogy most ez a helyzet vele. Nem tudom, hogy a sorozatos visszaesések folyamatából mi tudná őt végleg kihozni, de remélem, hogy egyszer megtalálja a megfelelő utat” – zárta szomorúan az egykori villatárs. Hogy a rendőrség mikor akad Rico nyomára, vagy hogy a volt tévésztár önként feladja-e magát, az a jövő zenéje.
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