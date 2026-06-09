„El kellett engednem a kezét” – Kitálalt a VV11 sztárja a rendőrség elől menekülő egykori villatársáról

Rico a ValóVilág 11. szériájában még a győzelem kapujában állt, a műsor után azonban teljesen eltűnt a reflektorfényből. Bár úgy tűnt, a villában kötött barátságok a való életben is kitartanak, most kiderült, hogy a legsötétebb órákban VV Rico már senkire sem számíthatott. Korábbi kebelbarátja, Fenyvesi Barna megdöbbenve értesült a rendőrségi körözés híreiről, és bár nagyon sajnálja az egykori valóságshow-szereplőt, elismerte: tehetetlen volt a függőségével szemben.

VV Rico ellen körözést adott ki a rendőrség (Fotó: Rendőrségi fotó)

VV Rico körözése: már a múltban is meggyűlt a baja a tiltott szerekkel

Barna elárulta lapunknak, hogy bár a villában mindannyian egy tiszta szívű embert ismertek meg Ricóban, a kinti valóság sajnos gyorsan utolérte a fiút, akinek már a múltban is meggyűlt a baja a tiltott szerekkel.

Tudtam, hogy vannak, illetve voltak problémái. Mesélt magáról, és arról is, hogy korábban a kábítószerekkel kapcsolatban voltak nehézségei. A ValóVilág után sokat segítettem neki, például Svájcban munkát intéztem számára. Akkor az élete kezdett helyreállni, és nem is volt semmilyen problémája. Amikor azonban én hazaköltöztem Svájcból, ő kint maradt, és visszakerült egy kicsit züllöttebb életmódba. Sajnáltam ezt! Próbáltam vele beszélgetni erről, mert emberileg nagyon kedveltem.

„Viszont láttam, hogy ide már nem elég egy baráti beszélgetés ahhoz, hogy helyre tegye magát. Amikor az ember újra és újra ugyanazokat a hibákat követi el, akkor sajnos elindul lefelé azon a bizonyos lejtőn. Szóval ez a mostani helyzet sem egyik napról a másikra alakult ki” – emlékezett vissza fájó szívvel Barna.

Tehetetlenül nézte végig a leépülést

A jó útra térítés sajnos csak átmeneti sikert hozott. Amint Rico kikerült a támogató baráti környezetből, szinte azonnal visszaszippantotta a régi közege. Barna szerint a probléma gyökerei egészen a fiú gyerekkoráig és a hozott mintákig nyúlnak vissza, emiatt pedig egy idő után kénytelen volt meghozni a legnehezebb döntést: elengedni a barátja kezét.

„Igen, tehát ő egy szegényebb környezetből származik, és teljesen más körülmények között nevelkedett, mint sokan mások. Ezt az ember megérti, és emiatt próbál segíteni is neki. Én is nagyon sokat próbáltam támogatni: külföldi munkát, normális lehetőségeket szerezni neki. Elég hamar össze is tudta szedni magát Svájcban.”

Az, hogy ezt végül miért nem becsülte meg, és miért nem értékelte, az nekem is fájó pont. De úgy vagyok vele, hogy amikor valakin próbálsz segíteni, ő pedig újra és újra visszaesik ugyanabba a hibába, akkor egy idő után el kell engedned a kezét, mert az már senkit nem visz előre.

Barna hozzátette, az utóbbi időben már csak aggasztó pletykákat hallott arról, milyen kétes társaságba keveredett újra a korábbi villalakó: