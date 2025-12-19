Majka foghatja a fejét az ittas vezetés miatt: megszólalt az ügyvéd

„Egy címeres ökör vagyok” - kezdte vallomását Majka december 18-án este, miután piásan vezetett, a rendőrök pedig elkapták. Micsoda kalamajka!

Majka szép kis kalamajkába keveredett: ittasan vezetett (Fotó: Szabolcs László)

Az ózdi rapper egy Facebook-bejegyzésben magyarázta a bizonyítványát, sokak szerint egy kicsit kiszínezve, megszépítve a történetet, aminek a lényege egy és ugyanaz: Majka ittasan vezetett, aminek következményeit most vállalnia kell.

Piásan ült a volán mögé Majka

„Egy címeres ökör vagyok. Az idei nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség” - írta a közösségi oldalon Majka, akinek már egy "ártatlan" koccintás is elég volt ahhoz, hogy bajba kerüljön.

Lehet, hogy számított a negatív kommentekre ennél a bejegyzésénél, ugyanis korlátozta a hozzászólás lehetőségét.

Az ózdi rapper balszerencséje: a zéró tolerancia

Magyarországon zéró tolerancia van érvényben 2008 óta. Ez azt jelenti, hogy már csekély mennyiségű alkohol fogyasztása után sem megengedett a járművezetés. Amennyiben az ellenőrzés során kimutatott érték eléri a 0,5 ezrelékes véralkoholszintet vagy a 0,25 mg/l légalkoholszintet, az már bűncselekménynek minősül, és nem szabálysértésnek. Ilyen esetben büntetőeljárás indul, amely pénzbüntetéssel, közérdekű munkával, súlyosabb esetben akár felfüggesztett szabadságvesztéssel is végződhet.

Befolyásoló tényező az is, hogy korábban követett-e el bármilyen bűncselekményt, illetőleg ítélték-e már el korábban ittas járművezetés miatt. Az ügy tehát összetett, az viszont szinte teljesen biztos, hogy Majoros Péter Majka búcsút inthet a jogsijának, így karácsony előtt. Már csak az a kérdés, hogy kényszerül Majka az anyósülésre?

Majka komoly tortúra előtt áll: pszichológiai vizsgálatra is kötelezhetik

Dr. Koltai Zsuzsanna ügyvéd a Borsnak elmondta: Majka jogosítványa akár 10 évig is bevonás alá kerülhet ittas vezetés miatt, de minimum is 1 hónap. Ráadásul minden esetben részt kell vennie egy úgynevezett utánképzésen, aminek összesen hét része van, s az autós felkészültsége, motivációja és a szabályszegés súlyossága alapján derül ki, melyik programot kell elvégeznie. Először pszichológus beszélget el vele, ő dönti el, melyik „osztályba” kerül a vétkes. A leggyengébben teljesítők az 1-es és 2-es programba kerülnek, amelynek része a kötelező KRESZ-oktatás is.