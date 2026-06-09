Kiadták a körözést: keresi a rendőrség a magyar valóságshow-sztárt

Körözést adott ki a rendőrség a magyar valóságshow-sztár ellen. A Valóvilág egykori szereplője, VV Rico, azaz Dicati Riccardo ellen kábítószer birtoklása miatt adott ki elfogatóparancsot a rendőrség.
A police.hu szerint a rendőrség a körözést június 4-én rendelte el a férfi ellen. VV Rico a Való Világ 11 megosztó személyisége volt, egy ideje eltűnt a reflektorfényből.
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