Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Stohl András nyomdokaiba lépne Fenyvesi Barna

Nagy Ő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 14:30
Fenyvesi BarnaStohl András
Fenyvesi Barna, vagy ahogy a nagyközönség ismeri, VV Barna már számos valóságshow-ban szerepelt, nemcsak itthon, hanem külföldön is. Ezúttal A Nagy Ő iránti rajongását Instagram-oldalán is kifejezte, és elárulta: szívesen vállalná a következő szezon főszerepét.

Fenyvesi Barna, vagy ahogy a nagyközönség ismeri, VV Barna, már jó néhány valóságshow-ban kapott szerepet, és nemcsak itthon, hanem külföldön is kipróbálta magát. Az Instagram-oldalán azonban most új bejelentést tett: rajong a Nagy Ő-ért, és szívesen vállalná a következő szezon főszerepét.

Nagyő szerepét fenyvesi Barna szívesen kirpóbálná.
Nagy Ő 2026-os évadában Stohl András keresi a szerelmet (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Ő helyébe lépne Fenyvesi Barna

Igen, abszolút úgy érzem, hogy testhez álló feladat lenne. Már szerepeltem külföldön A Nagy Ő-ben, nem mint a Nagy Ő, hanem mint hódító. Ott teljesen más a rendszer: nem tudod, ki lesz a Nagy Ő, csak a tulajdonságait mondják el, azt sem, hogy néz ki. Szerintem ez sokkal izgalmasabbá teszi a műsort

 – árulta el Barna

Fenyvesi Barna és Halastyák Fanni (Nemazalány) párkapcsolata 2024 októberében ért véget, amikor a pár felbontotta eljegyzését
Fenyvesi Barna és Halastyák Fanni (Nemazalány) párkapcsolata 2024 októberében ért véget, amikor a pár felbontotta eljegyzését
(Fotó: forrás:Youtube)

A reality a munkaköröm lett

A valóságshow-szereplőt többen kritizálták korábbi fellépései miatt – ugyanis Barna Match in Paradise németországi műsorában szerepelt múlt évben – sok néző szerint inkább a szereplési vágyát éli ki, mint a szerelmet keresi. Fenyvesi Barna azonban egyértelműsítette motivációját:

„Azért megyek oda, hogy párt találjak, megnyerjem a műsort, és élvezzem minden percét. Lehet, hogy hülyén hangzik, de a trash tévézés a munkaköröm lett, és ez a fő profitom, tehát valamilyen szinten ezért is csinálom és élvezem is. Én nem színész vagyok, csak saját magamból tudok maximum egy darabot adni.”

Fiatalabb Nagy Ő jobb lenne 

A fiatal valóságshow-sztár azt is elmondta, hogyan látná a magyar Nagy Ő-t, ha rajta múlna:

Stohl Andrást semmiképp sem megsértve, de szerintem jót tenne a műsornak egy fiatalabb Nagy Ő. Lehet, hogy egy kicsit szórakoztatóbb irányba vinném. Szóval igen, örülnék a szerepnek.

Bár a Nagy Ő 7. évada alig pár hete indult el, az egész ország lázban van miatta. A férfi és női nézők egyaránt követik az eseményeket, és többen már nyíltan kijelentették, hogy ők maguk is el tudnák képzelni magukat a főszereplő szerepében. Fenyvesi Barna tehát nemcsak a korábbi tapasztalataira, hanem a karakterére is építve készül arra, hogy a következő szezonban A Nagy Ő főszereplője legyen. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu