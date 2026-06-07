Top 5: Tóth Andi tangás videóját akarja mindenki, Mandula Ádám körül áll a bál, Hollywoodot gyászba borult

Tóth Andi hosszú hallgatás után végre visszatért a zenei életbe, és új dala, a Júniusban azonnal hatalmas visszhangot váltott ki. Az énekesnő korábbi visszavonulása sokkolta a rajongókat, ezért most különösen nagy szenzációnak számít a comebackje.
A dal megjelenése után pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a lelkes hozzászólások, a rajongók pedig szinte extázisban ünneplik kedvencük visszatérését. Sokan azt írják, hogy régóta várták már, hogy újra hallhassák Andi hangját, és azt szeretnék, ha ezúttal végleg a színpadon maradna. A visszatérés híre valóságos érzelmi hullámot indított el, és úgy tűnik, Tóth Andi egyetlen dallal ismét magára irányította az ország figyelmét. Nem mellékesen pedig az énekesnő mindenkit elkápráztatott hiányos öltözékével, ahogy egyszál tangában táncol a dal videóklipjében.
Komoly vádakat fogalmazott meg Mandula Ádám volt párja, Alexa, miután megszületett közös kisfiuk, Nolen. Az édesanya szerint a rapper nem volt jelen gyermeke világra jövetelénél, pedig időben értesítette a szülésről. „Azt mondtam neki, hogy akár bent is lehetett volna Nolen születésénél, de úgy éreztem, akkor is fontosabb volt számára valami más” – mondta csalódottan. Alexa azt is sérelmezte, hogy a sztárapuka csak másnap látogatta meg őket a kórházban, ahol állítása szerint sértő módon viselkedett vele.
Kétszer látogatott meg minket az osztályon, de ott is képes volt botrányosan viselkedni. Kétszer is lek*rvázott!
– állította az édesanya. A fiatal nő jelenleg egyedülálló anyaként neveli a kis Nolent, miközben a nyilvánosság előtt is egyre élesebb a konfliktus közte és a rapper között.
14 év után ért véget a szerelmük. A Viszkis néven elhíresült egykori bankrabló, Ambrus Attila, és gyermekeik édesanyja már szétköltöztek és közösen árulják Búbánatvölgyben található családi házukat.
Újabb celebbalhé tartja lázban az internetet: Radics Attila szerint egy budai szórakozóhely VIP-részlegéből kellett távoznia, amiért T. Dannynek nem tetszett a jelenléte. A ValóVilág egykori szereplője ezt követően a közösségi médiában fakadt ki, és rendkívül súlyos vádakat fogalmazott meg az énekessel szemben. „A Romkertbe voltunk, rengeteg celeb társaságában, felmentünk a VIP-be, ahol a DJ pult volt, ott volt T. Danny, azaz Zorro is. Engem onnan a backstage-ből valamiért leküldtek, mert Zorrónak valami nem tetszett” – állította Radics. A történtek annyira felbosszantották, hogy videóüzenetben ment neki a rappernek, ahol többek között azt mondta:
Na figyelj, T. Dániel, te egy senki vagy, soha nem is leszel senki. Te egy rossz drogfüggő ember vagy álarcban.
A nyilvános üzengetés azóta is nagy visszhangot vált ki, a rajongók pedig feszült figyelemmel követik, reagál-e T. Danny a kemény kijelentésekre.
Megrázó tragédia rázta meg Hollywoodot: 81 éves korában meghalt James Handy, akit a nézők többek között a Jumanji és a Top Gun: Maverick című filmekből is ismerhettek. A színészt kaliforniai otthonánál találták meg súlyos sérülésekkel, miután a rendőrség egy sokkoló bejelentést kapott: „Most megöltem a bűn emberét.” A hatóságok szerint Handyt többször mellkason szúrták, életét a kórházban már nem tudták megmenteni. A gyilkossággal a színész barátnőjének 44 éves fiát, Michael Gledhillt gyanúsítják, aki a beszámolók szerint később maga lépett oda a rendőrökhöz, és közölte, hogy őt keresik. Gledhillt őrizetbe vették, ellene gyilkosság vádjával indult eljárás. James Handy közel öt évtizedes pályafutása során mintegy 150 filmes és televíziós produkcióban szerepelt, halálának körülményei pedig világszerte sokkolták a rajongókat.
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