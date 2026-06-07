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Top 5: Tóth Andi tangás videóját akarja mindenki, Mandula Ádám körül áll a bál, Hollywoodot gyászba borult

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Tóth Andi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 15:50
gyásztop 5T. DannyMandula ÁdámAmbrus Attila
Hatalmas hullámokat vet az interneten a legfrissebb sztárhírek sora, amelyek egyszerre hoznak örömöt, botrányt és megrázó fordulatokat. Tóth Andi visszatérése letarolta a közösségi médiát, miközben a hazai és nemzetközi celebvilágban egymást érik a sokkoló történések. Mandula Ádám körül újabb botrány robbant ki, T. Danny neve pedig egy durva VIP-incidens kapcsán került reflektorfénybe.
Bors
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Tóth Andi hosszú hallgatás után végre visszatért a zenei életbe, és új dala, a Júniusban azonnal hatalmas visszhangot váltott ki. Az énekesnő korábbi visszavonulása sokkolta a rajongókat, ezért most különösen nagy szenzációnak számít a comebackje. 

Tóth Andi új videoklipje tüzesre sikerült
Tóth Andi tangában vonaglott videoklipjében (Fotó: Bors)

Tóth Andi új dala mindent vitt

A dal megjelenése után pillanatok alatt elárasztották a közösségi oldalakat a lelkes hozzászólások, a rajongók pedig szinte extázisban ünneplik kedvencük visszatérését. Sokan azt írják, hogy régóta várták már, hogy újra hallhassák Andi hangját, és azt szeretnék, ha ezúttal végleg a színpadon maradna. A visszatérés híre valóságos érzelmi hullámot indított el, és úgy tűnik, Tóth Andi egyetlen dallal ismét magára irányította az ország figyelmét. Nem mellékesen pedig az énekesnő mindenkit elkápráztatott hiányos öltözékével, ahogy egyszál tangában táncol a dal videóklipjében.

Mandula Ádám és második kisfia
Mandula Ádám exe kitálalt a botrányos édesapáról (Fotó: Instagram)

Mandula Ádám gyermeke születésekor is kiverte a balhét

Komoly vádakat fogalmazott meg Mandula Ádám volt párja, Alexa, miután megszületett közös kisfiuk, Nolen. Az édesanya szerint a rapper nem volt jelen gyermeke világra jövetelénél, pedig időben értesítette a szülésről. „Azt mondtam neki, hogy akár bent is lehetett volna Nolen születésénél, de úgy éreztem, akkor is fontosabb volt számára valami más” – mondta csalódottan. Alexa azt is sérelmezte, hogy a sztárapuka csak másnap látogatta meg őket a kórházban, ahol állítása szerint sértő módon viselkedett vele. 

Kétszer látogatott meg minket az osztályon, de ott is képes volt botrányosan viselkedni. Kétszer is lek*rvázott!

– állította az édesanya. A fiatal nő jelenleg egyedülálló anyaként neveli a kis Nolent, miközben a nyilvánosság előtt is egyre élesebb a konfliktus közte és a rapper között.

Ambrus Attila felesége elköltözött
Ambrus Attila válása tartja lázban az országot (Fotó: MW)

Ambrus Attila felesége elhagyta az egykori elítéltet

14 év után ért véget a szerelmük. A Viszkis néven elhíresült egykori bankrabló, Ambrus Attila, és gyermekeik édesanyja már szétköltöztek és közösen árulják Búbánatvölgyben található családi házukat.

Radics Attila beszólt T. Danny.nek
Csúnyán beszóltak T. Danny-nek (Fotó: Bors)

Kőkeményen belállt T. Danny-be a ValóVilágos

Újabb celebbalhé tartja lázban az internetet: Radics Attila szerint egy budai szórakozóhely VIP-részlegéből kellett távoznia, amiért T. Dannynek nem tetszett a jelenléte. A ValóVilág egykori szereplője ezt követően a közösségi médiában fakadt ki, és rendkívül súlyos vádakat fogalmazott meg az énekessel szemben. „A Romkertbe voltunk, rengeteg celeb társaságában, felmentünk a VIP-be, ahol a DJ pult volt, ott volt T. Danny, azaz Zorro is. Engem onnan a backstage-ből valamiért leküldtek, mert Zorrónak valami nem tetszett” – állította Radics. A történtek annyira felbosszantották, hogy videóüzenetben ment neki a rappernek, ahol többek között azt mondta:

 Na figyelj, T. Dániel, te egy senki vagy, soha nem is leszel senki. Te egy rossz drogfüggő ember vagy álarcban.

A nyilvános üzengetés azóta is nagy visszhangot vált ki, a rajongók pedig feszült figyelemmel követik, reagál-e T. Danny a kemény kijelentésekre.

James Handy elhunyt
James Handy halála rázta meg a világot (Fotó: ABC Photo Archives /   GettyImages)

Szörnyű halált halt a Top Gun sztárja

Megrázó tragédia rázta meg Hollywoodot: 81 éves korában meghalt James Handy, akit a nézők többek között a Jumanji és a Top Gun: Maverick című filmekből is ismerhettek. A színészt kaliforniai otthonánál találták meg súlyos sérülésekkel, miután a rendőrség egy sokkoló bejelentést kapott: „Most megöltem a bűn emberét.” A hatóságok szerint Handyt többször mellkason szúrták, életét a kórházban már nem tudták megmenteni. A gyilkossággal a színész barátnőjének 44 éves fiát, Michael Gledhillt gyanúsítják, aki a beszámolók szerint később maga lépett oda a rendőrökhöz, és közölte, hogy őt keresik. Gledhillt őrizetbe vették, ellene gyilkosság vádjával indult eljárás. James Handy közel öt évtizedes pályafutása során mintegy 150 filmes és televíziós produkcióban szerepelt, halálának körülményei pedig világszerte sokkolták a rajongókat.

 

 

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