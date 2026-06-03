"Könnyű lejutni a pokolba": Noszály Sándor közös szelfivel üzent T. Danny-nek

Noszály Sándor így támogatja T. Danny-t.

T. Danny

Fotó: MEDIAWORKS / hot! magazin/Bánkúti Sándor

Maszk(ulin). Könnyű lejutni a pokolba; éjjel és nappal, a sötét Halál kapui szélesen állnak; de visszamászni, lépteinkkel felfelé haladni – az a kemény meló

- olvasható Noszály Sándor Instagram bejegyzésében, amelyet egy T. Danny-vel közös szelfi melé írt.

Köztudott, hogy T. Danny és Noszály Sándor is küzdenek a saját démonaikkal. T. Danny-től volt hangos sokáig a sajtó, amikor őszintén vallott drogproblémáiról, amelyek miatt maszkot kényszerül viselni a hétköznapokban is. Azonban Danival nem minden közszereplő volt ilyen kedves és támogató, sokan páros lábbal szálltak bele Telegdy Dánielbe.

Noszály Sándor pedig azért lehet ilyen empatikus Danival, mert a saját poklát is megjárta, amikor kiderült, hogy súlyos mentális betegséggel küzd, amely miatt egy élet munkája dőlt romokba, ugyanis többé nem lehet teniszedző.