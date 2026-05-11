„B*szd meg! Ezt nekem mondtad?” – T. Danny drogbotránya: Kitálalt a zenekara a sötét időszakról

Bár T. Danny ma már emelt fővel beszél a küzdelmeiről, a környezete számára a 2024-es és 2025-ös év egy valóságos túlélőtúra volt. Most a „Maszk mögött extra” adásában a zenekar tagjai és legközelebbi bizalmasai döntöttek úgy, hogy megtörik a csendet, és elmesélik, milyen volt végignézniük barátjuk és főnökük szétesését.
A történet sikersztorinak indult: telt házas Budapest Park-koncertek, korszakalkotó albumok és egy hihetetlenül lelkes előadó. Azonban a szakítás Kecskés Enikővel és a kábítószerek megjelenése mindent megváltoztatott. A zenekar billentyűse és fodrásza szerint a mélyrepülés fokozatos, de megállíthatatlan volt, 2024-ben indult.
A Daninak ekkor kezdődött ez a kis lecsúszó szakasza, és ez egy kicsit már így a hangulatot b.szkurálta. Hiába éreztük azt, hogy jók vagyunk, és hiába éreztük azt, hogy mi nagyon oda tesszük magunkat, a Dani már nem feltétlenül érezte a zenekart. Ott vettem észre, hogy változik az egész, hogy nem ér oda időben a próbákra, már nem beszélt annyit, hogy mit, hogy szeretne
- vallotta be Balogh Norbert, T. Danny billentyűse.
A professzionalizmus szikrája is eltűnt, helyét pedig a káosz vette át. Volt, hogy a stúdióban sok ember várt az énekesre, aki egyszerűen nem volt olyan állapotban, hogy megjelenjen. A zenésztársak szerint a feszültség elviselhetetlenné vált, különösen, amikor a segítségnyújtásra irányuló kísérleteket T. Danny agresszióval torolta meg.
Reggel nem ért oda, se délre, se délutánra, tehát az egész stúdiózásról 12 órát csúszott a csávó. Ilyet még nem is láttam... Hogy lehet 12 órát elcsúszni egy megbeszélt időpontról. Amikor azt látod, hogy mint egy kisgyerek, már semmire nem hallgat, és inkább az agresszió jön erre vissza, nyilván hátrébb lépsz
- tette hozzá a rapper kollégája. A stáb egyik legfájdalmasabb emléke egy telefonbeszélgetés, ahol az énekes trágár módon támadt barátjára, aki éppen a civil munkáját végezte:
„Egyszer napközben felhívott, hogy »akkor mennék, tudok menni ma?« Mondtam neki, hogy nem, mert amúgy dolgozok, és csak annyit hallottam a telefonban:
F*szom ott, b*szd meg! És akkor így néztem, mi van, ezt nekem mondtad?
A legmegdöbbentőbb eset egy romániai turnén történt, ahol Jason Derulo előtt léptek fel. A zenekar 13 órát utazott, majd a káosz miatt szinte a buszból kirepülve, technikai felkészülés nélkül álltak színpadra:
„Úgy szálltunk ki a zenekari buszból, hogy adták a gitárt a nyakamba, ki se nyújtóztál a 13 órás út után, és már fent voltál a színpadon. Fülmonitorom se volt, bedugták, és valami nem volt jó, mindenki csak kapkodott, süketen ment le az egész. Mindig bukásnak éltem meg azt, hogy nem tudtam a 100%-ot kihozni, mert ő nem engedte, vagy nem is fogta föl, hogy ezen mi múlik”.
A zenekar tagjai szerint a helyzet már-már félelmetessé vált a backstage-ben is:
Annyira azt éreztem, hogy én nem akarok a közelében lenni, mert ez már egy kicsit félelmetes. Ingerült volt, feszült volt minden egyes alkalommal, imádta a fájdalomcsillapítót, nagyon kellett neki minden egyes sorra. Volt olyan, hogy már nem értettem, mit mondott, csak néztem rá, hogy mi van?
- vette át a szót fájdalmasan egy másik zenésztársa, Aranyosi Norbi.
A 2026-os esztendő azonban úgy néz ki, meghozta a várva várt fordulatot és a tűz lova éve elhozta a tisztulást. T. Danny egy ponton a sarkára állt, és kijelentette: ideje visszavenni és odafigyelni magára. A javulás pedig olyan gyors és látványos volt, ami mindenkit meglepett.
Visszatért a régi Dani, szóval ez remélem, hogy így is fog maradni. Végre visszakaptam a barátomat, és ezt szerintem az egész csapat nevében mondhatom, hogy végre visszatért a vezetőnk is. Mostanában a stúdiózások olyanok, mint egy megváltás, újra normális programokat csinálunk, elmegyünk moziba, leülünk kajázni. Ez olyan, mint egy álom
- mesélte boldogan a műsorban a rapper kollégája. Bár a 2025-ös év sebei még gyógyulnak, a csapat kitartott mellette, mert ahogy fogalmaztak: „Danit egy igazán jó és kivételes embernek ismerjük”. Úgy tűnik, a legnagyobb botrányhősből ismét az az előadó válik, akiért egy ország rajong, és aki végre nem a démonaival, hanem a zenéjével akar hódítani. A Megasztár következő évadában zsűritagként térhet vissza, ahol végre mindenkinek bizonyíthat is.
A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
