„B*szd meg! Ezt nekem mondtad?” – T. Danny drogbotránya: Kitálalt a zenekara a sötét időszakról

Bár T. Danny ma már emelt fővel beszél a küzdelmeiről, a környezete számára a 2024-es és 2025-ös év egy valóságos túlélőtúra volt. Most a „Maszk mögött extra” adásában a zenekar tagjai és legközelebbi bizalmasai döntöttek úgy, hogy megtörik a csendet, és elmesélik, milyen volt végignézniük barátjuk és főnökük szétesését.

T. Danny zenekara kipakolt a nehéz időszakról, majdnem ráment az életük (Fotó: Mediaworks Archív)

T. Danny: Sikertől a teljes kontrollvesztésig

A történet sikersztorinak indult: telt házas Budapest Park-koncertek, korszakalkotó albumok és egy hihetetlenül lelkes előadó. Azonban a szakítás Kecskés Enikővel és a kábítószerek megjelenése mindent megváltoztatott. A zenekar billentyűse és fodrásza szerint a mélyrepülés fokozatos, de megállíthatatlan volt, 2024-ben indult.

A Daninak ekkor kezdődött ez a kis lecsúszó szakasza, és ez egy kicsit már így a hangulatot b.szkurálta. Hiába éreztük azt, hogy jók vagyunk, és hiába éreztük azt, hogy mi nagyon oda tesszük magunkat, a Dani már nem feltétlenül érezte a zenekart. Ott vettem észre, hogy változik az egész, hogy nem ér oda időben a próbákra, már nem beszélt annyit, hogy mit, hogy szeretne

- vallotta be Balogh Norbert, T. Danny billentyűse.

12 órás csúszások és agresszív kitörések

A professzionalizmus szikrája is eltűnt, helyét pedig a káosz vette át. Volt, hogy a stúdióban sok ember várt az énekesre, aki egyszerűen nem volt olyan állapotban, hogy megjelenjen. A zenésztársak szerint a feszültség elviselhetetlenné vált, különösen, amikor a segítségnyújtásra irányuló kísérleteket T. Danny agresszióval torolta meg.

Reggel nem ért oda, se délre, se délutánra, tehát az egész stúdiózásról 12 órát csúszott a csávó. Ilyet még nem is láttam... Hogy lehet 12 órát elcsúszni egy megbeszélt időpontról. Amikor azt látod, hogy mint egy kisgyerek, már semmire nem hallgat, és inkább az agresszió jön erre vissza, nyilván hátrébb lépsz

- tette hozzá a rapper kollégája. A stáb egyik legfájdalmasabb emléke egy telefonbeszélgetés, ahol az énekes trágár módon támadt barátjára, aki éppen a civil munkáját végezte:

„Egyszer napközben felhívott, hogy »akkor mennék, tudok menni ma?« Mondtam neki, hogy nem, mert amúgy dolgozok, és csak annyit hallottam a telefonban: