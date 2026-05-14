Megrázó vallomás: „Súlyos trigger az én állapotomban...” – Nem lehet többé teniszedző Noszály Sándor

Egy emberként aggódott az ország Noszály Sándorért, amikor az egykori Nagy Ő ijesztő, zavaros videókkal jelentkezett be a közösségi oldalain. Hamar kiderült a lesújtó diagnózis: a korábbi világklasszis teniszező bipoláris zavarral, depresszióval és egyéb súlyos mentális betegségekkel küzd. A hazai sport- és celebvilág ikonja az Index podcastjében törte meg a csendet, ahol megrázó őszinteséggel vallott arról, miért nem jöhet már szóba nála a teniszedzősködés.

A sikeres sportkarriert maga mögött tudó egykori Nagy Ő az Index podcastjének vendégeként tisztázta a helyzetet, és részletesen elárulta, mentális állapota miért nem teszi már lehetővé számára a teniszedzői munkát.

Írom a könyvemet, itthon vagyok, nyugalomban vagyok. A mentális betegségről is csinálok applikációt. Nem szabad stresszelnem! Én azért nem akarok edzősködni, mert a betegségemben az egyik trigger pont a stressz. És a szívemet illetően, én stresszes vagyok. Ha nekem van egy tanítványom, én nem tudok a pálya szélén ülni és csak nézni a meccset, írogatni a hibákat. Én jobban átélem a pontokat, mint ő. És annál nagyobb trigger nincs, ezért nem is nézek teniszt. Most ez hülyén hangozhat, de ha nekem holnap azt mondaná a Djokovic, hogy menjek edzősködni, nem!

A mentális betegségének köszönhetően Noszály Sándor súlyproblémákkal is küzd. Ezzel kapcsolatban szintén megnyílt, és egy friss TikTok videójában elárulta, hogy a hirtelen súlygyarapodása mögött a gyógyulását segítő készítmények állnak, de nem adja fel! Egy hihetetlen ötlettel állt elő a fogyás érdekében – írta meg korábban a Bors.

Sziasztok! “Ép test, ép lélek”. A lelkemet már remélem, hogy rendbe raktam. Levetkőzök, megmondom, hogy miért! Látjátok, ekkora a hasam, ez a sörhas!

– kezdte Noszály Sándor, majd miután megmutatta rajongóinak félmeztelen testét, felöltözött és így folytatta: „40 semmi lesz a challange-nek a neve. Negyven nap alatt akarom inspirálni magamat és titeket, akik esetleg fogyni akarnak, vagy csak a hiúságuk miatt, vagy egészségügyi okokból kezdenének bele. Így végig követhetitek a fogyásomat! (..) És van egy ötletem! Ha bárki a Facebookon vagy az Instagramon kommentel, hogy „40 semmi”, akkor velük csinálunk a challenge végén egy óriási bulit, ahol már kajálhatunk rendesen és sorsolok is egy fődíjat!”