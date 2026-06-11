"Jó lenne, ha ez a nyár a szerelemről szólna" – Stohl András exe rég túltette magát a színészen

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt érkezett a válás híre: véget ért Stohl András és felesége, Stohl Vica kapcsolata.

A Nagy Ő-ben megismert Kiss Kriszta is úgy érzi: túllépett Stohl Andráson

Fotó: MATE KRISZTIAN / hot! magazin/Máté Krisztián

"Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön. Hosszú idő volt, mire eljutottunk a döntésig, de közös egyetértésben mondjuk ki mind a ketten, hogy elválunk" – üzente akkor a színész, aki később A Nagy Ő című reality segítségével igyekezett párra lelni. Noha a felnőttfilmes Kiara Lorddal igen közel kerültek egymáshoz, Buci végül Kiss Kriszta mellett döntött. A románc azonban kérészéletűnek bizonyult, olyannyira, hogy Kriszta már kész lenne továbblépni.

Nagy Ő Krisztát ostromolják a férfiak

A Nagy Ő győztese a Story magazinnak árulta el: noha amíg Andrással volt, nem igazán akadtak udvarlói, elvégre egy Jászai Mari-díjas színész komoly konkurencia minden férfi számára, a szakítás hírére megjelentek a hódolók. És már ő is kész az újabb kapcsolatra. "Azóta már egy szakításon is túl vagyok... De fontos, hogy ezt nem élem meg drámaként. Tehát nem került válságba az életem, mert nem jött össze a dolog Stohl Andrással. Persze, ez egy újabb párkapcsolati kudarc, amin el is kellett gondolkodnom, hogy hol van az én felelősségem ebben az egészben. Merthogy van" – kezdte, majd hozzátette: nyitott a szerelemre.

"Van bennem némi kettősség. Egyrészről olyan jó lenne, ha ez a nyár a szerelemről szólna. Ha megismernék valakit, akivel egy hullámhosszon vagyunk, akivel lehetne sétálgatni, vitorlázni a Balatonon, elnyalni egy fagyit egy vacsora után a városban. Másrészről viszont nem vagyok abban teljesen biztos, hogy tényleg készen állok-e erre."

Azt is elárulta: akadnak is jelentkezők szép számmal:

Szinte már-már megterhelő, hogy mennyien írnak, hívnak el randizni. Bármit megtesznek azért, hogy igent mondjak. Volt, aki egy karibi hajóutat kínált fel. Ilyen az, ha egy férfinál egyszer bekapcsol a vadászösztön...

A Konyhafőnök tehetsége mellett talált rá a boldogság Stohl András volt feleségére

Mindeközben Stohl volt neje, Vica is megtalálta a boldogságot. Úgy tűnik, ő szerencsésebb a szerelemben, mint a színész. Vica már hosszú hónapok óta boldog párkapcsolatban él a Konyhafőnökben feltűnt Marcival. Kapcsolatukról az első pillanattól kezdve látszott: nem futó kaland lesz.