Kiss Kriszta kitálalt: „Mindenki úgy tesz, mintha Stohl András lenne a második Andy Vajna”

Stohl András szerelmi élete volt a legforróbb téma, amikor Krisztával kiálltak a nyilvánosság elé és elmondták, hogy már nincsenek együtt. Ezek után A Nagy Ő szereplői közül többen kiálltak és megpróbálták rossz fényben feltüntetni a műsor győztesét. Kriszta tudja, hogy az Őt ért támadásokat a lányokban mik motiválják, de mivel ezek olyan témák, amikről egy intelligens nő nem beszél, egyelőre nem kívánja bemutatni a részleteket, azaz azt, hogy Kiss Kriszta miért nem tartja már a kapcsolatot a villalakókkal.

Kiss Kriszta és Stohl András kapcsolata véget ért, ám a szakítás előtt is komoly kritikákat kapott (Fotó: Szabolcs László)

Kiss Kriszta megbánta A Nagy Ő műsort

Ha lenne egy varázspálcám, akkor visszapörgetném az időt és biztos nem mennék be újra a műsorba. A szerelmet sem sikerült megtalálni, illetve az ezzel járó ismertségre nem vágytam. Úgyhogy ez nem volt egy átgondolt döntés, amikor bementem. Sajnos sok energiát visznek tőlem a napi szintű atrocitások, mivel már közszereplő vagyok

– mondta lapunknak A Nagy Ő győztese.

Több olyan okot is tudott mondani Kriszta, amiért nem érte meg neki A Nagy Ő-ben való szereplés, hiába végül ő lett Stohl András kiválasztottja. „Volt rá példa, hogy az ember, aki igazságtalanul állt belém, szemembe mondta, hogy úgy gondolja, én nem fogok visszaszólni, mert akkor Ő újságba adja a megnyilvánulásom. Ezért azt érzem időnként, hogy ezen a szinten, amin én vagyok, túl sok nehézség ér” – jelentette ki Kiss Kriszta.

Nagy Ő Kriszta leszögezte, hogy nem a pénz motiválta, hogy jelentkezzen a műsorba (Fotó: Máté Krisztián)

Kiss Krisztát kihasználják az emberek

Mindenki megismerte a birka türelmemet, amit szívesen használnak ellenem, mivel tudják, hogy nem fogok visszaszólni. Ám nekem is van egy tűrőképességem, amit ha valaki átlép, akkor nem tetszik neki, ha kiengedem az agyaraimat, mivel nem így ismert meg. Egy egyszerű, mezei Kiss Kriszta vagyok, aki elment egy műsorba és megnyerte. Azonban nem vagyok boldog ezzel a helyzettel

– árulta el Stohl András volt párja.

Kriszta többször is kiemelte, hogy ez a jelenlegi érzése, mivel korábban is volt olyan időszak, amikor jó döntésnek gondolta a párkeresőt, és nem veti el, hogy a jövőben még meggondolja magát. Ám most nem látja ezt maga előtt, mivel az emberek olyan dolgokkal találják be, amik nem igazak. „Sokszor hallom, hogy biztos nekem a pénze kellett. Mindenki úgy tesz, mintha Stohl András lenne a második Andy Vajna. Azt is hallom, hogy én egy senki voltam, holott vagy 20 dolog van, amit fel tudok sorolni, hogy miket értem el életem során” - mesélte Kriszta.