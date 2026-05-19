„Soha nem volt közöttük semmi” – Kiara Lord kitálalt a Borsnak Stohl András szakításáról

Stohl András és Kriszta ígéretes jövő elé néztek, amikor véget ért a Nagy Ő forgatása. Eleinte úgy tűnt, minden rendben közöttük, noha Buci választását azért így is akadtak, akik szkeptikusan fogadták. Kiara Lord egyetlen percig sem bánta, hogy így alakult a történet, szerinte András ugyan gyáva volt őt választani, mégis jobban tette, hogy Kriszta mellett döntött. Stohl András szakítása ezek után hatalmas port kavart a múlt héten, amikor Lékai-Kiss Ramóna műsorában bevallotta, hogy már nincs együtt Krisztával. Hogy minderről mit gondol Kiara, arról a Borsnak adott interjújában mesélt.

Stohl András és Kriszta kapcsolata nagy reményekkel indult, nemrég azonban bevallották, hogy véget ért a románc (Fotó: Máté Krisztián)

Stohl András és Kriszta között soha nem volt semmi?

Kiara Lord szókimondó és pikírt stílusát a Farm VIP-ben és a Nagy Ő-ben is imádta a nézőközönség, a szakítással kapcsolatban pedig vegyes érzelmekkel nyilatkozott.

Az az igazság, hogy meglepődtem, de örülök neki, hogy végre bevallották, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy soha nem volt közöttük semmi. Nyilván nem tudom biztosan, de én nem éreztem közöttük semmilyen kémiát vagy szexuális vibrálást. Szerintem maguknak sem merték bevallani, mert az nagyon ciki lett volna.

Kiara úgy véli, Stohl Andrásnak kudarc lett volna elismerni, hogy rosszul döntött, szerinte az is csoda, hogy idáig húzták ezt a kapcsolatot, már ha eddig jól működött.

Örülök, hogy struccpolitika helyett végre felvállalják az igazságot, szerintem nem voltak egymáshoz valók.

Stohl András Nagy Ő-ként próbálta megtalálni az igaz szerelmet, a válás miatt azonban még nem állt készen erre lelkileg. Kiara Lord szerint ez csak álca (Fotó: TV2)

Stohl Andrásnak akár még évekre is szüksége lehet

Kiss Kriszta Stohl Andrással kapcsolatban még korábban bevallotta, hogy teljesen külön életet élnek és eszük ágában sincs összeköltözni, akkor azonban még úgy nyilatkozott, hogy tudnak elegendő időt szánni a minőségi kapcsolatra. Kiara szerint azonban már az elején be kellett volna látni, hogy ez nem lesz hosszútávú.