Kórházba került Schobert Norbert édesanyja, sürgős beavatkozásra volt szükség

A Schobert-család most nagyon nehéz időszakon megy keresztül, hiszen Rubint Réka nemrégiben jelentette be, hogy daganatos betegséggel küzd, ami érthető módon nagyon megviseli a családot.

Ám nem olyan rég újabb csapás érte őket, ugyanis kórházba került Schobert Norbert édesanyja. Judit két hete kórházba került, ráadásul nem sokon múlt, hogy nem történt tragédia.

Anyukám is kórházban... Két héttel ezelőtt összeesett a lakásában úgy éjfél körül. Amikor reggel hívtam, nem vette fel, ezért elmentem hozzá és ott feküdt a nappali kellős közepén. Eszméletlenül. Azonnal hívtam a mentőket, azóta bent van, mind a két lábát műteni kellett, volt egy bypass műtétje, amputáltak több lábujját is

– mondta Schobert Norbert, akinek szeretett édesanyja ötven éve él cukorbetegséggel.

- Minden nap megyek a kórházba és közben imádkozom reggel, imádkozom este, a rózsafüzér ott van van az autómban, a nyakamban, a kezemben, mert nem akarom, hogy a Jóisten egyszerre elvegye tőlem azt a két nőt, akik a legfontosabbak az életemben. Kérek anyámnak még legalább tíz évet, Rékának negyvenet és akkor teljesen jó lesz – árulta el a Blikknek Schobert Norbert, aki mindezek ellenére próbál pozitív maradni, ha pedig nem sikerült, akkor legalább nem terhelni a rossz gondolatokkal a feleségét.

Pozitívan állok az egészhez én is, mint Réka, de bevallom, én sokkal hullámzóbb vagyok. Ám amikor mélyponton vagyok, akkor szépen elmegyek itthonról, és máshol intézem el a lelki dolgaimat, hogy ne a család előtt legyek negatív

– fogalmazott Rubint Réka férje, aki szerint felesége hozzáállása az, amely még mindig életben tartja őt és a reményt is.