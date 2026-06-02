„Meg fogok gyógyulni!” - Rubint Réka a kórházból jelentkezett be, így van most

Sokáig titokban harcolt a betegséggel Rubint Réka, de az emberek rosszindulatú pletykái után nemrég nyilvánosságra hozta, hogy rákos. Az egész ország érte aggódik, szeretett férje, Schobert Norbi pedig vele együtt mindent megtesz azért, hogy a felesége meggyógyuljon – Réka is erőn felül teljesít és nem engedi, hogy felülkerekedjen rajta ez a szörnyűség.

Fotó: Tumbász Hédi

Most a kórházból jelentkezett be Rubint Réka, aki elárulta, hogy túl van egy beavatkozáson, és ő nem tekinti magát betegnek, hiszen elindult a gyógyulás útján.

Meg fogok gyógyulni!

– jelentette ki a videóban Rubint Réka, akinek a családja és a hite segít abban, hogy meggyógyuljon.

Pénteken lesz látható a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb adása, amiben Rubint Réka és Schobert Norbi lesznek a vendégek, és ott is szót ejtenek majd a betegségről és arról, hogy milyen hatással van ez az életükre – itt lehet megtekinteni egy előzetest: