Balesetet szenvedett Schobert Norbi Jr. – Nagy a baj!

Schobert Norbi Jr. túrázás közben szenvedett balesetet, egy rossz lépés következtében ment ki a bokája. Habár először azt hitte nem történt semmi komoly, néhány órára rá azonban már ráállni sem bírt.
Schobert Norbert és Rubint Réka fia Instagram-oldalára töltött fel egy korlátozott ideig elérhető videót, amelyen a Kinizsi hosszú távú gyalogos teljesítménytúra vett részt a Pilisben. A túra összesen 100 kilométer, ami az edzett túrázóknak is nagy kihívás.
A közösségi média oldalára kiposztolt videóban Ifj. Schobert Norbi arról beszél, hogy éppen a 32. kilométert tette meg, amikor hirtelen egy rossz lépés következtében kiment a bokája. Lengyel Johanna Nagy Duett párja a baleset után először azt gondolta nem történt nagy baj, hamarosan helyre jön a lába, ez azonban nem így történt.
A következő bejegyzésében már lábát mutatta meg, amely nagyjából a kétszeresére dagadt és kék, zöld, lila foltok díszítik, később pedig rá sem tudott állni.
Schóbert Lara testvére valóban nem ismer lehetetlent! Sajgó, sebesült bokával is végigcsinálta a 100 kilométeres gyalogos túrát. Schobert Norbi egy posztot is megosztott, amelyben videókat és fotókat osztott meg rajongóival az elmúlt napok küzdelmeiről. Schobert Norbi Jr. testvérével, Schobert Zalánnal vett részt a teljesítménytúrán, amelyen mindketten remekül helytálltak.
Teljesítettük az idei Kinizsi 100 túrát. Rengeteg holtpont és fájdalom, de ilyenkor tudatosul az emberben, hogy mire képes és, hogy nincs lehetetlen
– írta Schobert Norbi Jr.
Követői és rajongói szinte azonnal elárasztották a kommentszekciót, nem győztek gratulálni a fiatal sztárnak, akinek kitartása és elhivatottsága igazán példaértékű. Többen pedig testvérként emelték őt ki, hiszen fiatalabb testvérét végig támogatta a út során.
Gratulálok Fiaim!
– írta Schobert Norbi Jr. édesapja.
„Gratulálok Norbi, elképesztő!” – írta egy kommentelő.
„Szívből gratulálok Nektek, ez nagyon nagy teljesítmény volt, elképesztőek vagytok!” – érkezett egy másik hozzászólás.
Bravo Tesikém! Testvérként is csillagos 5-ös
– jegyezte meg Szabó András, Csuti.
