„Soha, de soha nem adom fel!” - megható videóval üzent Rubint Réka

Érzelmes videóval jelentkezett közösségi oldalán Rubint Réka, aki egy táborban készült felvétellel és személyes gondolatokkal osztotta meg követőivel az elmúlt napok élményeit.
A fitneszedző bejegyzésében arról írt, hogy a táborban készült videó számára mindent elárul arról a szeretetről, amely az elmúlt időszakban körülvette. Kiemelte, hogy a videó mellett egy olyan fotó is helyet kapott a posztban, ami pontosan egy héttel korábban készült. Réka posztjában úgy fogalmazott, hogy a két pillanat között eltelt egy hét alatt rengeteget jelentett számára a hit, a szeretet, valamint az a támogatás, amelyet a körülötte lévőktől kapott. Köszönetet mondott mindazoknak, akik mellette álltak ebben az időszakban.
A videóban együtt énekel és táncol a résztvevőkkel a Halott Pénz: Amikor feladnád című dalára.
Köszönöm Istenem az erőt, az energiát, a hitet és a szeretetet! Soha, de soha nem adom fel!
– írta bejegyzésében Rubint Réka, aki háláját fejezte ki követőinek és a tábor közösségének is.
A fitneszedző videóját itt tudod megtekinteni.
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