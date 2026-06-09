„Soha, de soha nem adom fel!” - megható videóval üzent Rubint Réka

Érzelmes videóval jelentkezett közösségi oldalán Rubint Réka, aki egy táborban készült felvétellel és személyes gondolatokkal osztotta meg követőivel az elmúlt napok élményeit.

Rubint Réka újra tud örülni. Fotó: Facebook/Rubint Réka

Rubint Réka élvezi az életet

A fitneszedző bejegyzésében arról írt, hogy a táborban készült videó számára mindent elárul arról a szeretetről, amely az elmúlt időszakban körülvette. Kiemelte, hogy a videó mellett egy olyan fotó is helyet kapott a posztban, ami pontosan egy héttel korábban készült. Réka posztjában úgy fogalmazott, hogy a két pillanat között eltelt egy hét alatt rengeteget jelentett számára a hit, a szeretet, valamint az a támogatás, amelyet a körülötte lévőktől kapott. Köszönetet mondott mindazoknak, akik mellette álltak ebben az időszakban.

A videóban együtt énekel és táncol a résztvevőkkel a Halott Pénz: Amikor feladnád című dalára.

Köszönöm Istenem az erőt, az energiát, a hitet és a szeretetet! Soha, de soha nem adom fel!

– írta bejegyzésében Rubint Réka, aki háláját fejezte ki követőinek és a tábor közösségének is.

A fitneszedző videóját itt tudod megtekinteni.