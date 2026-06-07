Csonthártyagyulladásban szenved Schobert Norbi Jr. – Nem nyugodhat Rubint Réka családja

Schobert Norbi Jr. túrázás közben szenvedett balesetet, egy rossz lépés következtében ment ki a bokája. Habár először azt hitte nem történt semmi komoly, néhány órára rá azonban már ráállni sem bírt. Most kiderült, hogy A Nagy Duett győztese csonthártyagyulladásban szenved.

Schobert Norbi Jr. bokszfelkészülése alatt hasonló balesetet szenvedett (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Schobert Norbi Jr. súlyosan megsérült

Mint, ahogy azt megírtunk, Schobert Norbi Jr. testvérével, Zalánnal vett részt a Kinizsi 100-on, amely egy hosszú távú gyalogos teljesítménytúra a Pilisben. A túra összesen 100 kilométer, ami az edzett túrázóknak is nagy kihívás.

Lapunk felkereste Rubint Réka és Schobert Norbert fiát, aki mindent elmesélt aggasztó állapotáról.

"Indultunk az öcsémmel a Kinizsi 100-as túrán, ami Békásmegyerről indul, és egészen Tatáig tart. Az első 30 kilométernél éppen mentünk lejtőn lefelé, amikor magam alá fordult a bal bokám, igazából pillanatok alatt. Akkor nem is fájt annyira, úgy voltam vele, hogy ha elmúlik, akkor folytatom, hogyha nem, akkor abbahagyom. Viszont nagyjából a 40-50 kilométerről elkezdett szúrni, és egyfajtában csak fokozódott" – Ifj. Schobert Norbi sérült bokával is végigcsinálta a túrát, melynek végére azonban egyre csak rosszabb lett állapota.

Elmentem röntgenfelvételre, ott megállapították, hogy csontrepedés, vagy törés, vagy leválás, hála Istennek nem történt, de ugye a röntgen nem mutatja ki a szalagoknak az állapotát, úgyhogy el kellett mennem egy MR vizsgálatra, ami azt mutatta ki, hogy a Sztárboxon való felkészülésnél volt velem egy hasonló incidens, amikor november tájékán kifordult a bokám, itt kapcsolódtak össze a szálak. Most ez sérülésből jött vissza, a szalagok megvastagodtak, valószínű, hogy az első sérülésnél részlegesen elszakadt, mert akkor nagyon nehezen épültem fel. Nem is tudott teljesen helyre jönni

– mesélte a Borsnak a fiatal sztár.

Schobert Norbi Jr. A Nagy Duett versenyzője sérülten is az érettségire készül (Fotó: Bors)

Schobert Norbi Junior mankóval tud csak közlekedni

Noha törésnek nincs nyoma, Schóbert Lara testvére súlyos ödémákkal és csonthártyagyulladással néz szembe.

Hála Istenek, most nem szakadt el, viszont nagyon komolyan beödémásodott, és csonthártyagyulladásom lett, plusz egy gyulladt folyadék keletkezett a csont és a szalagok között. Nagyon nagy mázlim van, mert valószínűleg olyan típus vagyok, akinek rugalmasabbak a szalagjai, és jobban bírták.

Schobert Norbi Jr. Lengyel Johanna párjaként a Nagy Duett színpadán már bebizonyította, hogy nem ismer lehetetlent. A fiatal sztár ezúttal sem hagyja, hogy egy sérülés céljai útjába álljon. Rubint Réka gyermeke a szóbeli érettségire készül, és nem hagyja, hogy bármi elvonja figyelmét.

Ez nem vonja el a figyelmem semmiről. Nem izgulok a szóbeli érettségi miatt, alaposan felkészültem, úgyhogy nem hagyom, hogy ez a baleset a rovására menjen. Szeretnék továbbtanulni egyetemen. Gazdasági szakon szeretnék elhelyezkedni majd, azon belül is nemzetközi pályán

– mesélt terveiről Ifj. Schobert Norbi.