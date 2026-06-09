Nem Schobert Norbiék házassága az egyetlen – Hazai sztárpárok, akik a legnehezebb pillanatokban is kitartottak

Miközben a hazai sztárvilágban szinte hetente robbannak a szakítós cikkek és a válóperes bombák, szerencsére léteznek olyan ritka kivételek, akik évtizedek óta jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. Ők azok a hírességek, akik nem dobták be a törölközőt a nehézségek láttán, hanem megküzdöttek a boldogságukért. Összegyűjtöttük a legstabilabb magyar sztárpárokat, akiknek a házassága sziklaszilárdan ellenáll az idő múlásának és a celebvilág kísértéseinek.

Schobert Norbi és Rubint Réka jelenleg is emberpróbáló időszakon mennek (Fotó: TV2)

Schobert Norbi és Rubint Réka

Amikor az egykori rendőrből lett fitneszguru és a fiatal edzőnő egymásra találtak, sokan nem jósoltak nekik nagy jövőt. Schobert Norbi és Rubint Réka azonban minden szkeptikusra rácáfolt: 2002 óta tartó házasságukból egy igazi család, nem mellékesen pedig egy üzleti birodalom is született. Kapcsolatukat az utóbbi években drámai események is tesztelték – gondoljunk csak Norbi súlyos sztrókjára illetve a szívműtétjére, vagy akár Rubint Réka daganatos betegségére. Az egymás iránti elkötelezettségük példaértékű a sztárvilágban.

Gáspár Győző és Gáspár Bea

A Győzike Show egykori sztárjainak házassága talán a leginkább próbára tett kapcsolat a hazai bulvár történetében. A kamerák előtt megélt hatalmas veszekedések, a sajtó kereszttüzében zajló családi drámák ellenére Gáspár Győző és Bea immár több mint 30 éve házasok. Többször is megújították a házassági fogadalmukat, bizonyítva, hogy nincs az a vihar, ami képes lenne szétzilálni a szövetségüket. Ráadásul Gáspár Bea nemrég Hajdú Péter műsorában vallotta be, hogy daganattal küzdött, és Győző volt a ebben az időszakban a legnagyobb támasza.

Gáspár Győző és Bea rengeteg nehézségen mentek keresztül, mégis kitartottak egymás mellett (Fotó: MW archív)

Korda György és Balázs Klári

A magyar könnyűzene abszolút uralkodói, akik nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is tökéletes duettet alkotnak. Több mint 40 éve kötötték össze az életüket, és a mai napig olyan rajongással néznek egymásra, mint a friss szerelmesek. Korda György számtalanszor elmondta, hogy Klárika nemcsak a felesége, hanem a legfőbb támasza és az életének értelme. Kapcsolatuk titka a kölcsönös tisztelet, a humor és az, hogy a nap 24 órájában képesek sülve-főve együtt lenni.