Nem Schobert Norbiék házassága az egyetlen – Hazai sztárpárok, akik a legnehezebb pillanatokban is kitartottak

Miközben a hazai sztárvilágban szinte hetente robbannak a szakítós cikkek és a válóperes bombák, szerencsére léteznek olyan ritka kivételek, akik évtizedek óta jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. Ők azok a hírességek, akik nem dobták be a törölközőt a nehézségek láttán, hanem megküzdöttek a boldogságukért. Összegyűjtöttük a legstabilabb magyar sztárpárokat, akiknek a házassága sziklaszilárdan ellenáll az idő múlásának és a celebvilág kísértéseinek.
Amikor az egykori rendőrből lett fitneszguru és a fiatal edzőnő egymásra találtak, sokan nem jósoltak nekik nagy jövőt. Schobert Norbi és Rubint Réka azonban minden szkeptikusra rácáfolt: 2002 óta tartó házasságukból egy igazi család, nem mellékesen pedig egy üzleti birodalom is született. Kapcsolatukat az utóbbi években drámai események is tesztelték – gondoljunk csak Norbi súlyos sztrókjára illetve a szívműtétjére, vagy akár Rubint Réka daganatos betegségére. Az egymás iránti elkötelezettségük példaértékű a sztárvilágban.
A Győzike Show egykori sztárjainak házassága talán a leginkább próbára tett kapcsolat a hazai bulvár történetében. A kamerák előtt megélt hatalmas veszekedések, a sajtó kereszttüzében zajló családi drámák ellenére Gáspár Győző és Bea immár több mint 30 éve házasok. Többször is megújították a házassági fogadalmukat, bizonyítva, hogy nincs az a vihar, ami képes lenne szétzilálni a szövetségüket. Ráadásul Gáspár Bea nemrég Hajdú Péter műsorában vallotta be, hogy daganattal küzdött, és Győző volt a ebben az időszakban a legnagyobb támasza.
A magyar könnyűzene abszolút uralkodói, akik nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is tökéletes duettet alkotnak. Több mint 40 éve kötötték össze az életüket, és a mai napig olyan rajongással néznek egymásra, mint a friss szerelmesek. Korda György számtalanszor elmondta, hogy Klárika nemcsak a felesége, hanem a legfőbb támasza és az életének értelme. Kapcsolatuk titka a kölcsönös tisztelet, a humor és az, hogy a nap 24 órájában képesek sülve-főve együtt lenni.
Szandi még tinédzser volt, amikor beleszeretett a nála jóval idősebb zenész-producerbe, Bogdán Csabába. Sokan féltették az énekesnőt a nagy korkülönbség miatt, ám ők ketten egy olyan harmonikus, botrányoktól teljesen mentes családi fészket teremtettek, ami ritkaságszámba megy. Több mint 30 éve alkotnak egy párt, és most még ennél is nagyobb örömhír számukra, hogy nemsokára nagyszülők lesznek, hiszen lányuk Bogdán Blanka terhes.
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