Megdöbbentő vallomás: Ez lenne Nagy Bogi végzettsége

A csinos sztár egy rövid, ám annál őszintébb interjú során rántotta le a leplet a titokról, és elárulta, hogy mi lenne a valódi hivatása, ha végül nem az éneklés mellett dönt. Bár a sors és a páratlan tehetsége végül a színpad és a mikrofon felé terelte, Nagy Bogi tervezett végzettsége sokakat meglephetett az első pillanatban, pedig ha jobban belegondolunk, egyáltalán nem olyan meglepő ez a fordulat. Az énekesnő ugyanis korábban már a Ripost-nak adott exkluzív interjújában is elárult egy egészen elképesztő dolgot, ami tökéletes bizonyítéka annak, mennyire különleges kötelék fűzi őt a legkisebbekhez.

Nagy Bogi válása után már teljesen kivirult (Fotó: Bodnár Dávid)

Ez lenne Nagy Bogi végzettsége

Bogi az Akvárium Klub Tiktok-oldalán arra a feltett kérdésre, hogy mihez kezdene, ha nem a csillogó zenei karrier állna előtte, így válaszolt:

Fú, ha nem zenélnék, szerintem óvónő lennék

– kezdte az énekesnő, aki végül a megérzéseire hallgatott, visszatáncolt, és a színpad mellett kötelezte el magát.

Be is adtam a jelentkezésem anno továbbtanulásra, hogy óvónő legyek, de aztán rájöttem, hogy zenélni szeretnék, és amíg ebben van potenciál, ezt fogom csinálni! De mindenképpen gyerekekkel foglalkoznék, mert nagyon szeretem a őket

– nyilatkozta Nagy Bogi, akinek a gyerekek iránti szeretete pedig nem véletlen, hiszen életeket ment a hangjával! Korábban a Ripost-nak adott interjújában mesélt a sokkoló esetről.

Nagy Bogi szívéhez nagyon közel állnak a rajongói, minden ajándékot őrizget (Fotó: Flajsz Peter/MW archív)

Bogi egy pánikbeteg kislány megmentője

Nagy Bogi nemrég mesélte el a szívbemarkoló történetet, miszerint az énekesnő egy pánikbetegséggel küzdő iskolás kislány egyetlen menedéke.

Nekem nem is az ajándékok jelentenek sokat, hanem amikor beszélünk egy-két mondatot a rajongóimmal, és elmondják, mennyit jelentenek nekik a dalaim. Volt például egy kislány, akinek az iskolában külön engedélyt kellett kérnie arra, hogy ha pánikrohamai vannak, a dalaimat hallgathassa. Olyan durva, hogy valakikre ilyen hatással van az én zeném, hogy a legnehezebb pillanataikban is ott vagyok, és segítséget tudok nyújtani a dalaimon keresztül. Erre nagyon büszke és hálás vagyok, hogy valakiknek ekkora támasz lehetek

– nyilatkozta a lapnak Bogi.