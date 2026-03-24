Hoppá! Nagy Bogi beadta a derekát, mégis folytatja vele!

Nagy Bogi válása felkavarta a bulvármédia egyébként sem túl csendes vizét. A mindössze 23 éves énekesnő hamar megállapodott, ám idén év elején már a szakításáról lehetett olvasni. Azóta pedig a jó kislány imidzsű Nagy Bogi nagy kanállal falja az életet és megmutatta vadóc oldalát is. Most pedig váratlan kérdésre mondott igent: úgy döntött, visszatér egy bizonyos emberhez…

Nagy Bogi vad oldala előjött: váratlan kérésre mondott igent (Fotó: Nagy Zoltán / hot magazin!)

Nagy Bogi dalai listák élére kerültek, jönnek a következők is

Nagy Bogi a válásával nagyjából egy időben adta ki új albumát, amiben jócskán vannak utalások szakítására. Az új dalok rögtön a toplisták élére ugrottak, most pedig újabb számot adott ki, nem is akárkivel. B. Nagy Rékával közös Ilyenek voltunk című dala és a hozzátartozó klip a napokban jelent meg.

„Belefáradtam, hogy mindig jó legyek. Nem vagyok rossz ember, de néha elveszek” – énekli Nagy Bogi. A két énekesnő a klipben egy jó és egy bukott angyalt formáz: aki ismeri őket, annak nem lett volna kérdés, hogy a vagány Réka testesítené meg ebben a helyzetben a démoni nőt, míg Bogihoz a tündéri angyal illik. Ők mégis cseréltek: Nagy Bogi öltötte magára a szexi fekete bőrszerkót.

Nem először dolgoznak együtt, ez már a harmadik

„Hat éve vagyunk barátnők. Egy iskolának végeztem social médiás munkát, ahol Bogi tanult, és interjút készítettem vele, ahol nagyon egymásra hangolódtunk. Aztán egy közös kampányban dolgoztunk együtt, azóta pedig elválaszthatatlanok vagyunk, a minap is egy órát beszéltünk telefonon” – mesélte B. Nagy Réka az M2 Petőfi TV műsorában.

„Legtöbbször szóba kerül köztünk a zene, de sokszor csak tipikus csajos dolgokat csinálunk: beszélgetünk, pletyizünk, sminkelünk… De a múltkor azzal fogadott, hogy írnunk kéne egy dalt!” – idézte fel nevetve Réka, aki nagyon aggódott, hogy Bogi beadja-e a derekát és visszatér-e hozzá…

Megírtam az Ilyenek voltunk című dalt, és a producerem felvetette, hogy nagyon belehallja Bogit. Én pedig hezitáltam, hogy nem tudom, hogy benne lenne-e, pedig már van két közös dalunk, és mégiscsak legjobb barátnők vagyunk. De féltem, hogy: benne lenne? Végül átküldtem neki, és azt mondta, nagyon magára ismer benne.

Nagy Bogi az utóbbi időben megmutatta vad oldalát

Az énekesnő a válása óta egy pillanatra sem pihent le, és megmutatta vad oldalát is. Megjelent új albuma és elindult turnéjára, ahol minden korábbinál nagyobb rajongóbázissal nézhetett szembe. Előtte még a BSW zenekarral utazott Thaiföldre, ahonnan az iráni háború miatt csak nagy nehézségek árán ért vissza Magyarországra. A zenekarral egyébként közös dalon is dolgozott és koncertjeiken is fellép, sőt, a sok együtt eltöltött idő miatt a rajongók gyanakodni kezdtek: talán forr a levegő BSW Matyi és Nagy Bogi között? Ezt egyelőre nem ismerték el, de azt aligha lehetne tagadni, hogy az énekesnő végleg kitört az eddigi visszafogott énjéből.