Ezt lehet te sem gondoltad volna: ez köti össze Nagy Bogit és a Viszkist

Úgy tűnik, 2026 a nagy lezárások és drámai különköltözések éve a hazai sztárvilágban. Miközben a rajongók még fel sem ocsúdtak az egyik sokkoló bejelentésből, már érkezik is a következő. Hosszú házasságok, boldognak hitt kapcsolatok és fiatal házasságok dőlnek össze a szemünk előtt. Összeállításunkban bemutatjuk azokat a magyar hírességeket, akik idén a válás mellett döntöttek. Nagy Bogi, Kőhalmi Zoltán, Ambrus Attila és Horváth Éva életében is új időszámítás kezdődik.

Nagy Bogi férje, Marci Dubajban maradt (Fotó: MW archív)

Nagy Bogi kiénekli a fájdalmát

Nagy Bogi mindösszesen 21 éves volt, amikor férjhez ment. Az énekesnő idén, év elején jelentette be, hogy alig több mint két év házasság után elválik Marcitól. A bejelentést követően Bogi haza is költözött Dubajból. Az énekesnő elmondása szerint a döntésüket nem előzte meg veszekedés vagy hangos szóváltás, és volt férjével is sikerült kulturált kapcsolatban maradniuk, mindketten úgy érezték, hogy a különválás a legmegfelelőbb lépés számukra. Bogi azóta terápiára jár, új albérletbe költözött, és vadonatúj lemezén keresztül igyekszik kiírni magából a feldolgozandó fájdalmakat.

Kőhalmi Zoltán: Csendes búcsú 22 év után

A humorista, Kőhalmi Zoltán esete bizonyítja, hogy a leghosszabb, legstabilabbnak hitt házasságok sem mindig állják ki az idők próbáját. 22 együtt töltött év után a közkedvelt stand-upos a Facebook-oldalán, a tőle megszokott fanyar humorral, ám mély tisztelettel jelentette be a válását. „A dolog békességben, és nem egyik pillanatról a másikra történt. Felnőtt és kamasz gyerekeink életét továbbra is közösen, összehangoltan egyengetjük. Nincs szó szerelmi sokszögekről vagy egyéb, bulvárérdeklődésre számot tartó, drámai fordulatokról" – fogalmazott a humorista, aki azóta a "Felnőtté válás" című önálló estjén dolgozza fel az új élethelyzetet.

A Viszkist nehéz természete miatt hagyták el

Ambrus Attila, ismertebb nevén a Viszkis feleségével és gyermekei édesanyjával 14 év után döntöttek a különválás mellett. Réka állítólag a gyerekekkel együtt már el is költözött a közös, búbánatvölgyi otthonukból, amelyet jelenleg is nagy erőkkel árulnak. A bankrablóból lett keramikus rendkívül önkritikusan és nyíltan elismerte, hogy saját, köztudottan nehéz természete vezetett a szakításhoz, és maximális tisztelet jár Rékának, amiért sokáig kitartott mellette.