Ezt lehet te sem gondoltad volna: ez köti össze Nagy Bogit és a Viszkist

Úgy tűnik, 2026 a nagy lezárások és drámai különköltözések éve a hazai sztárvilágban. Miközben a rajongók még fel sem ocsúdtak az egyik sokkoló bejelentésből, már érkezik is a következő. Hosszú házasságok, boldognak hitt kapcsolatok és fiatal házasságok dőlnek össze a szemünk előtt. Összeállításunkban bemutatjuk azokat a magyar hírességeket, akik idén a válás mellett döntöttek. Nagy Bogi, Kőhalmi Zoltán, Ambrus Attila és Horváth Éva életében is új időszámítás kezdődik.
Nagy Bogi mindösszesen 21 éves volt, amikor férjhez ment. Az énekesnő idén, év elején jelentette be, hogy alig több mint két év házasság után elválik Marcitól. A bejelentést követően Bogi haza is költözött Dubajból. Az énekesnő elmondása szerint a döntésüket nem előzte meg veszekedés vagy hangos szóváltás, és volt férjével is sikerült kulturált kapcsolatban maradniuk, mindketten úgy érezték, hogy a különválás a legmegfelelőbb lépés számukra. Bogi azóta terápiára jár, új albérletbe költözött, és vadonatúj lemezén keresztül igyekszik kiírni magából a feldolgozandó fájdalmakat.
A humorista, Kőhalmi Zoltán esete bizonyítja, hogy a leghosszabb, legstabilabbnak hitt házasságok sem mindig állják ki az idők próbáját. 22 együtt töltött év után a közkedvelt stand-upos a Facebook-oldalán, a tőle megszokott fanyar humorral, ám mély tisztelettel jelentette be a válását. „A dolog békességben, és nem egyik pillanatról a másikra történt. Felnőtt és kamasz gyerekeink életét továbbra is közösen, összehangoltan egyengetjük. Nincs szó szerelmi sokszögekről vagy egyéb, bulvárérdeklődésre számot tartó, drámai fordulatokról" – fogalmazott a humorista, aki azóta a "Felnőtté válás" című önálló estjén dolgozza fel az új élethelyzetet.
Ambrus Attila, ismertebb nevén a Viszkis feleségével és gyermekei édesanyjával 14 év után döntöttek a különválás mellett. Réka állítólag a gyerekekkel együtt már el is költözött a közös, búbánatvölgyi otthonukból, amelyet jelenleg is nagy erőkkel árulnak. A bankrablóból lett keramikus rendkívül önkritikusan és nyíltan elismerte, hogy saját, köztudottan nehéz természete vezetett a szakításhoz, és maximális tisztelet jár Rékának, amiért sokáig kitartott mellette.
Az egész országot ledöbbentette a hír, miszerint a modell és párja tizenkét év után a szakítás mellett döntöttek. Éva őszintén vallott arról, hogy a Balin elszenvedett súlyos motorbalesete, és az azt követő hosszú itthoni kórházi rehabilitáció hozta el a végső törést a kapcsolatukban. A fizikai távolság és a családtól való elszigeteltség felerősítette a korábban is meglévő problémákat, így végül a kapcsolatuk menthetetlenné vált. „A párkapcsolatom már előtte sem működött jól, aztán ez a baleset végül el is határozta, szerintem ez volt a vége” – nyilatkozta Éva a műsorban, aki új könyvében azt írta: készen áll arra, hogy független, erős édesanyaként teljesen új alapokra helyezze az életét.
A házaspár februárban jelentette be, hogy 20 év együttélés után úgy döntöttek, végleg pontot tesznek házasságuk végére. A pár elmondása szerint már a műsor forgatása előtt is válságban volt a kapcsolatuk, néhány éve pedig már majdnem elváltak, ám akkor párterápia segítségével sikerült visszahozniuk a kapcsolatukat a szakadék széléről. Mindezek dacára döntöttek idén úgy, hogy külön utakon folytatják.
Néha pontot kell tenni a vessző helyett… Lezárni a dolgokat, elengedni, haladni tovább a saját utunkon
– írta Attila, aki azóta már új párját is bemutatta a nyilvánosságnak.
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