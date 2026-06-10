Horváth Éva válása: balesete után távolodtak el végleg a férjétől

Sokként érte a hazai sztárvilágot a hír: Horváth Éva és párja, Gábor 12 év után szakítottak. Az egykori szépségkirálynő az RTL Reggeli műsorában vallott őszintén a válságukról. Bár a problémák már korábban is jelen voltak, a végső tőrt a 2024 novemberi, brutális bali motorbaleset és az azt követő embertelen időszak döfte a kapcsolatukba. A kamerák előtt sugárzó boldogság és a pálmafás idill mögött azonban már a tragédia előtt is komoly feszültségek húzódtak. Éva pörgős celeb- és vloggerélete, valamint párja merev elzárkózása a médiától állandó rejtett konfliktusokat szülhetett, amit a külföldi költözéssel járó elszigeteltség és a megszokott otthoni, családi védőháló hiánya csak még tovább mélyített. A kapcsolatuk alapjai így lassan meggyengültek.

Horváth Éva válása egy nehéz időszak lezárása lehet (Fotó: Bors)

Horváth Éva balesete mindent megváltoztatott?

„A párkapcsolatom már előtte sem működött jól, aztán ez a baleset végül el is határozta, szerintem ez volt a vége” – nyilatkozta Éva a műsorban. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk az okokról, menjünk egy picit vissza az időben. 2024 novemberében egyetlen másodperc alatt omlott össze az egykori modell élete. Éva egy súlyos motorbaleset során nyílt boka- és lábszártörést szenvedett, ráadásul egy útmenti csatornába esett, ahol agresszív E. coli baktérium fertőzte meg a sebeit. A helyzet hónapokig kritikus volt, a makacs fertőzés miatt közvetlenül felmerült az amputáció lehetősége is. Bár a végtagot végül sikerült megmenteni, a bokáját fixálni kellett, amit többé nem tud mozgatni. Az egykori szépségkirálynő a hosszas kálvária során összesen nyolc komoly műtéten esett át.

10 ezer kilométernyi távolság és a lélekölő magány

Az első indonéziai beavatkozások után az orvosok azt tanácsolták neki, hogy Magyarországon folytassa a bonyolult kezeléseket. Ekkor kezdődött a kapcsolat igazi, mindent felemésztő próbatétele: Éva egyedül utazott haza a kórházba, miközben párja, Gábor és a gyerekek Balin maradtak.

A hosszú hónapokig tartó bezártság, a tehetetlenség és a fiaitól való drasztikus elszigeteltség lelkileg teljesen megtörte Évát. Miközben ő itthon a lábáért és a talpra állásért vívta magányos harcát, párja a világ túlfelén egyedül, kimerült apaként irányította a család mindennapjait. Két teljesen különálló krízist kellett egyedül feldolgozniuk, és ez a hatalmas fizikai, valamint mentális távolság végleg elvágta a köztük lévő, amúgy is vékony szálat – a hosszú különlét alatt egyszerűen elfejlődtek egymás mellől, olvasható a a Fejős Évával közösen írt, Bye-bye, tűsarok! című megrázó kötetében.