A Viszkis rabló sosem válhat el igazán? Vérszerződéssel nősült, kigyúrt kidobók vigyáztak rá – Ilyen volt Ambrus Attila esküvője

Ahogy arról már beszámoltunk, a Viszkis néven elhíresült, egykori bankrabló, Ambrus Attila, és gyermekeinek édesanyja különköltöztek és közösen árulják Búbánatvölgyben található családi házukat. Most azonban idézzük fel, milyen volt a nap, amikor 14 évvel ezelőtt kimondták a boldogító igent.

Ambrus Attila válik feleségétől (Fotó: MW)

Ambrus Attila párja vérszerződéssel fogadott örök hűséget

2015-ben egy szupertitkos esküvő keretein belül kötötte össze életét Ambrus Attila, vagyis a Viszkis rabló és kedvese, Réka. Ambrus Attila egy ősmagyar szertartás keretein kötelezte el magát egy életre. Pap nem volt, volt viszont helyette sámán, aki egy a porba rajzolt körbe állította a házasodni akaró párt, és mindenkit megfosztott az első hitvesi csók látványától, ugyanis az ifjú párt marhabőrrel takarta le.

A szertartás Taksonyban zajlott, egy eldugott földút végén található kis fogadóban. A diszkrécióért és a biztonságért fekete öltönyös, kigyúrt testőrök feleltek. Ambrus Attila esküvőjére csak olyan személyeket hívott meg, akik rokonai, barátai, vagy támogatták az újrakezdésben, és kitartottak mellette.

Ambrus Attila és párja ősmagyar szabályok szerint kötöttek házasságot. Ezen hagyományok szerint a menyasszony a központi szereplő, hiszen ő a fényességet szimbolizálja. A menyegző maga az ég és menny, vagyis a férj és a feleség összekapcsolódását jelképezi. A menyasszony hajnalban változik át asszonnyá. Ambrusnak a következő esküt kellett mondania: „Fogadom szent esküvéssel Isten színe előtt, hogy Rékának hűséges társa leszek, mint ahogy a Napnak hűséges társa a fény, az éj sötétjének pedig a Hold és a csillagok." A fogadalmat vérszerződéssel pecsételték meg, kezükön sebet ejtettek, ezzel jelképezve, hogy eggyé váltak.

A szertartás után már hagyományos lagzit ültek: a vendégsereg klasszikus magyaros vacsorát kapott levessel, rántott húsokkal.

Ambrus Attila otthona eladóvá vált (Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks)

Ambrus Attila és felesége válnak

Hiába a fogadalom és az eskütétel, a Viszkis rabló és kedvese válnak. Réka már el is költözött közös otthonukból.

Már egy ideje szétköltöztek, Réka visszaköltözött Bajára. A barátaikat is meglepte a hír, hiszen sokáig nagyon összetartó pár voltak. Bár náluk is voltak viták, mint bármelyik másik kapcsolatban, ettől még összetartó, boldog családnak ismertük őket. Már a házukat is árulják

– árulta el a Blikknek egy közeli ismerős. Az ingatlan hirdetését az egyik legnagyobb hazai hirdetőoldalon, az Ingatlan.com oldalán lehet megtalálni, illetve a hirdetést maga Réka is közzétette már.