Két és fél év után válik Nagy Bogi és férje

Nagy Bogi 21 évesen mondta ki a boldogító igent Nyári Marcellnek. Az énekesnő és 9 évvel idősebb párja alig néhány hónapja költözött ki Dubajba, ez a történet azonban szomorú véget ért.

Nagy Bogi a nyilvánosság megértését és tiszteletét kérte válásával kapcsolatban (Fotó: Nagy Zoltán)

Nagy Bogi válása nem volt teljesen váratlan

Az énekesnő házassága kapcsán egy ideje már felütötték a fejüket egyes pletykák, többen ugyanis arra gyanakodtak, hogy a kétlaki élet fekete felhőként árnyékolja be a szerelmesek kapcsolatát. Az első találgatásokat egy kommentelő indította el, aki felfedezte, hogy Bogi az összes közös fotóját letörölte Marcival, valamint Marci friss posztjában már a gyűrű sem volt az ujján. Bár korábban Bogi mindig úgy nyilatkozott, hogy erős és elsöprő érzelmi kapcsolat az övék, most úgy tűnik, hogy a találgatások igaznak bizonyultak. Nagy Bogi Instagram-oldalán tette közzé a hírt, hogy férjével nagy döntésre jutottak. Bár nagy feneket nem kerített a dolognak, mindössze néhány mondatban fogalmazta meg a gondolatait 24 óráig elérhető sztorijában:

Szeretném röviden jelezni, hogy a férjemmel közösen úgy döntöttünk, külön folytatjuk az utunkat. Ez egy hosszabb ideje zajló, személyes folyamat volt, amit szeretnénk méltósággal kezelni. A döntés nem egyik napról a másikra született és nem kapcsolódik külső találgatásokhoz, vagy harmadik személyhez. Köszönöm a megértést és a tiszteletet.

Házasságukat tehát nem valamelyikük új kapcsolata tette tönkre, egyszerűen nem tudtak dűlőre jutni az élet fontosabb kérdéseiben.

Nagy Bogi párja már egy ideje külföldön él létlaki életet(Fotó: Nagy Bogi Instagram oldala)

Nem érezte jól magát külföldön

Mint azt korábban a Bors is megírta, egy ideje már sejteni lehetett, hogy nincs minden rendben, Nagy Bogi férje új munkája miatt költözött ki Dubajba, ami már az elejétől fogva kétes döntésnek bizonyult, mivel az énekesnő többször is beszélt arról, hogy nehezen viseli a távolságot otthonától, az ingázást meg pláne, bár még mindig inkább ezt választotta, mint hogy egyáltalán ne látogasson haza. Az állandó utazgatás és a külön töltött idő pedig maradandó nyomot hagyott a kapcsolatukon: mostanra végérvényesen elismerték, hogy nem tudják megmenteni ezt a házasságot.