Riadó a fedélzeten: Nagy Adri ledobta a textilt, sokkolóan szexi

Az énekesnő legfrissebb posztjában egy vízen töltött nyugodt pillanatsort osztott meg követőivel, melyen egyértelműen látszik, hogy Nagy Adri bombaformában van! A képek alapján magabiztosan és felszabadultan élvezte a hajózást, amely számára nem csupán egyszeri szabadidős program, hanem visszatérő feltöltődési forma is.

Nagy Adri mesés képeket osztott meg rajongóival

Fotó: Markovics Gábor

A bejegyzésből kiderül, hogy a víz közelsége és a természet látványa különösen fontos számára, és rendszeresen választ ilyen környezetet a mindennapi rohanásból való kiszakadásra. A kikapcsolódás során nemcsak a táj, hanem a csend és a nyugalom is hangsúlyos szerepet kap nála.

Az énekesnő egyben arról is beszélt, hogy hűséges kutyája, Aladár is elkísérte az útra, aki már hosszú évek óta állandó társa a különböző kalandokban.

Nagy Adri igazán jól érzi magát a víz közelében

A posztban így fogalmazott:

Valahogy mindig jó érzés innen nézni a tájat. A hegyeket, a partot, a kis településeket. Pedig már nem először járunk erre, mégsem lehet megunni. Aladár is velünk volt, ahogy szinte mindig. 12 évesen már sok kalandban részt vett, de a hajózást még most is ugyanúgy élvezi. Jó néha kiszakadni a rohanásból, kikapcsolni a telefont, és csak menni a vízen. Ennyi pont elég volt most a feltöltődéshez.

A bejegyzés hangulatából az is érzékelhető, hogy számára a digitális világtól való időszakos elszakadás fontos szerepet játszik a feltöltődésben. A vízen töltött idő így egyszerre jelent számára pihenést, természetközeli élményt és mentális kikapcsolódást.

Nagy Adri Instagram posztját nem szabad kihagyni!