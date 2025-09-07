Hoppá: Nagy Adri máris igent mondott a Nagy Ő-nek?

Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 20:28 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 07. 20:29
Az énekesnő elfogadná Stohl rózsáját.

A Sztárban sztár leszek All Star első évadának második produkciójában Nagy Adri és Nótár Mary párbajozik. Daluk előadását az előbbi kezdte, aki a produkciója után váratlan kijelentést tett.

Az énekesnő az értékelésnél arra kérdésre, hogy elfogadná-e a következő Nagy Ő (Stohl András) rózsáját azt válaszolta, hogy igen.

Fotó: MATE KRISZTIAN
