Hoppá: Nagy Adri máris igent mondott a Nagy Ő-nek?

A Sztárban sztár leszek All Star első évadának második produkciójában Nagy Adri és Nótár Mary párbajozik. Daluk előadását az előbbi kezdte, aki a produkciója után váratlan kijelentést tett.

Az énekesnő az értékelésnél arra kérdésre, hogy elfogadná-e a következő Nagy Ő (Stohl András) rózsáját azt válaszolta, hogy igen.