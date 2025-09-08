„Búcsúznom kellett a színpadtól” - szívszorító sorokkal üzent Nagy Adri

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Nagy Adri is fellépett a Sztárban Sztár All Stars legújabb évadának első adásában. Azonban az énekesnő számára a verseny hamar véget ért, miután kiesett.

Kiesését követően üzent Nagy Adri Fotó: MATE KRISZTIAN

Nagy Adri a búcsút követően most a közösségi oldalán üzent. A bejegyzésében a következőt írta:

Tegnap lezárult számomra a Sztárban Sztár All stars kaland, és bár most búcsúznom kellett a színpadtól, a szívemben óriási hálát érzek. Minden egyes szavazat, bátorító üzenet és kedves szó, amit Tőletek kaptam, erőt adott, hogy kiálljak és a legjobbat hozzam ki magamból. Ezért végtelenül köszönöm, hogy velem voltatok ezen az úton. Mostantól nézőként izgulok tovább, és szívből szurkolok a többieknek, hiszen még annyi csodás átalakulás vár rájuk a színpadon

- olvasható az énekesnő a posztjában.