Molnár Gusztáv így érkezett a bíróságra

Februárban Ciprusról hazajövet a repülőtéren már rendőrök várták Molnár Gusztávot, majd bilincsben szállították át a Gödöllői Járásbíróságra, hogy átvegyenek egy határozatot.

Molnár Gusztáv Fotó: MW

Mindent tisztázott már Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv a félreértések elkerülése végett leszögezte: őt is meglepte, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellene. A probléma azért történhetett, mert egy határozatot nem vett át, mivel egy korábbi címére küldték ki, illetve az Ügyfélkapun keresztül sem kapta meg.