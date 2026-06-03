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Molnár Gusztáv így érkezett a bíróságra

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 09:20
tárgyaláselfogatóparancs
Minden vádat tagad. Molnár Gusztávot kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolják, miután elfogatóparancsot is adtak ki ellene.

Februárban Ciprusról hazajövet a repülőtéren már rendőrök várták Molnár Gusztávot, majd bilincsben szállították át a Gödöllői Járásbíróságra, hogy átvegyenek egy határozatot. 

Molnár Gusztáv
Molnár Gusztáv Fotó: MW

Mindent tisztázott már Molnár Gusztáv

Molnár Gusztáv a félreértések elkerülése végett leszögezte: őt is meglepte, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellene. A probléma azért történhetett, mert egy határozatot nem vett át, mivel egy korábbi címére küldték ki, illetve az Ügyfélkapun keresztül sem kapta meg.

A Gödöllői Járásbíróságon derült ki, hogy március 30-án ismét meg kell jelennie, azonban az az ülés hamar véget ért, miután nem ismerte el bűnösségét egy korábbi ügyben, így a tárgyalások folytatódnak.

A Blikk több fotót is közölt Molnár Gusztávról, ahogy megérkezik az éppen kedden reggel esedékes tárgyalásra. A fotókat itt tudod megnézni.

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