Molnár Gusztáv így érkezett a bíróságra

Februárban Ciprusról hazajövet a repülőtéren már rendőrök várták Molnár Gusztávot, majd bilincsben szállították át a Gödöllői Járásbíróságra, hogy átvegyenek egy határozatot.
Molnár Gusztáv a félreértések elkerülése végett leszögezte: őt is meglepte, hogy elfogatóparancsot adtak ki ellene. A probléma azért történhetett, mert egy határozatot nem vett át, mivel egy korábbi címére küldték ki, illetve az Ügyfélkapun keresztül sem kapta meg.
A Gödöllői Járásbíróságon derült ki, hogy március 30-án ismét meg kell jelennie, azonban az az ülés hamar véget ért, miután nem ismerte el bűnösségét egy korábbi ügyben, így a tárgyalások folytatódnak.
A Blikk több fotót is közölt Molnár Gusztávról, ahogy megérkezik az éppen kedden reggel esedékes tárgyalásra. A fotókat itt tudod megnézni.
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