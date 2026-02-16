Csak a Borsnak adott interjút Molnár Gusztáv, aki ma rendőrök kíséretében hagyta el a repteret

Molnár Gusztáv és felesége ciprusi útjukról tartottak haza, amikor két rendőr kíséretében elhagyták a Liszt Ferenc repülőteret. A színész most a Borsnak elárulta, hogy lecsapásról szó sincs, pusztán egy határozatot kellett átvennie.

Molnár Gusztáv körözése után két rendőr várta a Liszt Ferenc Repülőtéren a színészt (Fotó: Mediaworks)

Molnár Gusztávnak egy határozatot kellett átvennie

Molnár Gusztáv életének egyik legboldogabb időszakában jár, ugyanis feleségével izgatottan várják kislányuk érkezését. Hogy kiélvezzék az utolsó kettesben töltött perceket, a színész és párja külföldre utaztak a nagy kaland előtt. Cipruson való tartózkodásuk alatt azonban meglepő hírrel szembesült a házaspár: Molnár Gusztáv ellen körözést indítottak a hatóságok.

Épp most beszéltem a Gödöllői Járásbírósággal, mert engem is meglepett, hogy köröznek, tudomásom sem volt erről. Azt az információt kaptam, hogy egy határozatot nem vettem át, ami azért történhetett, mert egy korábbi címemre küldték ki. Hiába igyekeztem rendezni ezt a távolból, mondván, hogy ügyfélkapun keresztül is meg tudnám ezt oldani, sajnos ezt a dokumentumot csak személyesen vehetem át

– nyilatkozta korábban lapunknak a színész, aki számított rá, hogy érkezésekor ott várja majd őt a rendőrség a reptéren.

Molnár Gusztáv kislánya születésére szeretne fókuszálni (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Gusztáv: Rajtaütésről nem beszélhetünk

Érkezése után felvettük a kapcsolatot a színésszel, aki pozitívan nyilatkozott a történésekről:

Két rendőr várt a budapesti reptéren, amikor landoltunk a feleségemmel. Nagyon készségesek voltak, szóval rajtaütésről nem beszélhetünk, az is erős túlzás, hogy lecsaptak volna rám

– kezdte a Borsnak Molnár Gusztáv, akinek ezt követően a Gödöllői Járásbíróságon folytatódott a napja. Ott végre átvehette azt a határozatot, amit egy korábbi címére kézbesítettek, és ami miatt országos körözést adtak ki ellene.

A színészt és várandós feleségét a rendőrök segítették, hogy zökkenőmentesen eljussanak a Gödöllői Járásbíróságra. Molnár Gusztáv gyermeke érkezését békében szeretné várni, ezért igyekszik minél hamarabb pontot tenni az ügy végére.

Közben kiderült, hogy már a körözést is visszavonták: A police.hu eltávolította Molnár Gusztáv elfogatóparancsát, tehát nem folyik körözés ellene.