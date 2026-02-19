Molnár Gusztáv barátja a reptéri elfogásról vallott: „Meghozták Gusztit bilincsben, pórázon"

Újabb részletek láttak napvilágot Molnár Gusztáv hétfői elfogása kapcsán, amelyről lapunk is beszámolt korábban. Mint ismert, a Gödöllői Járásbíróság körözést rendelt el a színész ellen, a rendőrség hivatalos oldalán a jogalapként a kiskorú veszélyeztetése szerepelt. Az ügy különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel Molnár Gusztáv ekkor éppen Cipruson tartózkodott várandós feleségével, ahol – saját elmondása szerint – a gyermekük érkezése előtti utolsó nyugodt napjaikat töltötték. A történtekről most MC Hawer, polgári nevén Koczka Géza is megszólalt, aki egy hosszú, személyes hangvételű Facebook-bejegyzésben osztotta meg, mi történt a háttérben, és milyen szerepet vállalt barátja mellett a nehéz helyzetben.

Molnár Gusztáv felesége is jelen volt a Liszt Ferenc Repülőtéren, az elfogás pillanatában (Fotó: MW)

Molnár Gusztáv barátja, MC Hawer új információkkal szolgált

MC Hawer posztjában részletesen leírta, hogy ő ment Molnár Gusztávékért a reptérre, majd a színművész feleségét, Molnár-Mucsi Dorinát a bőröndökkel Gödöllőre vitte, ahol szemtanúja volt a színész előállításának is. Mint írta:



Én mentem értük a reptérre, majd vittem Dorinát a bőröndjeikkel Gödöllőre. Láttuk, ahogy a barátságos rendőrbácsik meghozták Gusztit bilincsben, pórázon (ez nekik kötelező), bementünk érte a bíróságra, ahonnan kb 15 perc után szabadon távozhatott. Majd hazavittem őket

– árulta el a mulatós legenda.

A mulatóslegenda is megjárta az alkoholizmus poklait

MC Hawer bejegyzésében nemcsak az eseményeket idézte fel, hanem határozottan kiállt Molnár Gusztáv mellett emberileg is. Szavai szerint a barátság igazi próbája az, amikor baj van, és ilyenkor nem elfordulni kell a másiktól, hanem mellé állni:

Talán erről szól a barátság, nem? … De csak egyet mondhatok: JÓ EMBER. Ezért a barátom

– fogalmazott Koczka Géza, majd hozzátette, biztosan mögötte fog állni, ha bármiben segítségre van szüksége. A zenész külön hangsúlyozta a változás és a józanság fontosságát is: „Mi már bizonyítottuk, hogy lehet változni, normális életet élni a múltbéli csúnya dolgok ellenére is… A legnagyobb kincsünk lett a JÓZANSÁG.”