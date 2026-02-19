Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Molnár Gusztáv barátja a reptéri elfogásról vallott: „Meghozták Gusztit bilincsben, pórázon"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 16:00
Bilincs, bíróság, körözés – drámai jelenetek egy boldog babavárás kellős közepén, amelyekről eddig csak kevesen tudták, mi zajlott valójában a háttérben. Molnár Gusztáv elfogása kapcsán most új részletek kerültek napvilágra, köztük egy barát megrázó beszámolója is, aki testközelből élte át az eseményeket.

Újabb részletek láttak napvilágot Molnár Gusztáv hétfői elfogása kapcsán, amelyről lapunk is beszámolt korábban. Mint ismert, a Gödöllői Járásbíróság körözést rendelt el a színész ellen, a rendőrség hivatalos oldalán a jogalapként a kiskorú veszélyeztetése szerepelt. Az ügy különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel Molnár Gusztáv ekkor éppen Cipruson tartózkodott várandós feleségével, ahol – saját elmondása szerint – a gyermekük érkezése előtti utolsó nyugodt napjaikat töltötték. A történtekről most MC Hawer, polgári nevén Koczka Géza is megszólalt, aki egy hosszú, személyes hangvételű Facebook-bejegyzésben osztotta meg, mi történt a háttérben, és milyen szerepet vállalt barátja mellett a nehéz helyzetben.

Molnár Gusztáv feleségével érkezett meg az országba
Molnár Gusztáv felesége is jelen volt a Liszt Ferenc Repülőtéren, az elfogás pillanatában (Fotó: MW)

Molnár Gusztáv barátja, MC Hawer új információkkal szolgált

MC Hawer posztjában részletesen leírta, hogy ő ment Molnár Gusztávékért a reptérre, majd a színművész feleségét, Molnár-Mucsi Dorinát a bőröndökkel Gödöllőre vitte, ahol szemtanúja volt a színész előállításának is. Mint írta:
 

Én mentem értük a reptérre, majd vittem Dorinát a bőröndjeikkel Gödöllőre. Láttuk, ahogy a barátságos rendőrbácsik meghozták Gusztit bilincsben, pórázon (ez nekik kötelező), bementünk érte a bíróságra, ahonnan kb 15 perc után szabadon távozhatott. Majd hazavittem őket

– árulta el a mulatós legenda. 

A mulatóslegenda is megjárta az alkoholizmus poklait

MC Hawer bejegyzésében nemcsak az eseményeket idézte fel, hanem határozottan kiállt Molnár Gusztáv mellett emberileg is. Szavai szerint a barátság igazi próbája az, amikor baj van, és ilyenkor nem elfordulni kell a másiktól, hanem mellé állni: 

Talán erről szól a barátság, nem? … De csak egyet mondhatok: JÓ EMBER. Ezért a barátom

 – fogalmazott Koczka Géza, majd hozzátette, biztosan mögötte fog állni, ha bármiben segítségre van szüksége. A zenész külön hangsúlyozta a változás és a józanság fontosságát is: „Mi már bizonyítottuk, hogy lehet változni, normális életet élni a múltbéli csúnya dolgok ellenére is… A legnagyobb kincsünk lett a JÓZANSÁG.”

Hamarosan megszületik a színész kislánya

A színészt egyébként kifejezetten meglepte az elfogatóparancs híre, később azt az információt kapta, hogy egy korábbi címre küldött határozat átvételének elmaradása vezethetett az intézkedéshez.  Molnár Gusztáv az eset óta szabadlábon van, és a legboldogabb időszakát éli, hiszen feleségével izgatottan várják kislányuk születését. Az ügy ugyan komoly hullámokat vert, de a háttérben egyre inkább úgy tűnik: nem újabb bűncselekmény, hanem egy régi ügyhöz kapcsolódó adminisztratív hiba állhatott a drámai fordulat mögött.

 

 

