Molnár Gusztáv üzent gyermeke anyjának: „Álljatok le!”

Ahogy arról a Bors is beszámolt, Molnár Gusztáv színész pénteken megjelent a magyar rendőrség honlapján, mivel elfogatóparancsot adtak ki ellene. A színész eközben feleségével az utolsó, kettesben töltött kikapcsolódásukon tartózkodott külföldön. Lapunknak azonban nyilatkozott és elárulta, már jelezte a magyar hatóságoknak, hogy miért is nem érte utol az idézés, ahogyan azt is, hogy a hétfői hazaérkezése után azonnal bemegy a Gödöllői Járásbíróságra, hogy tisztázza a félreértést.

Molnár Gusztáv Cipruson értesült arról, hogy elfogatóparancs van érvényben ellene (Fotó: Instagram)

Molnár Gusztáv az elfogatóparancsról: „Épp most beszéltem a Gödöllői Járásbírósággal...”

Molnár Gusztáv péntek délelőtt így nyilatkozott lapunknak a gyermekbántalmazási üggyel kapcsolatban, amit kisfia édesanyja, vagyis a volt felesége indított vele szemben és amely vádat évekkel ezelőtt már ejtették elmondása szerint: „Épp most beszéltem a Gödöllői Járásbírósággal, mert engem is meglepett, hogy köröznek, tudomásom sem volt erről.”

Azt az információt kaptam, hogy egy határozatot nem vettem át, ami azért történhetett, mert egy korábbi címemre küldték ki.

„Hiába igyekeztem rendezni ezt a távolból, mondván, hogy ügyfélkapun keresztül is meg tudnám ezt oldani, sajnos ezt a dokumentumot csak személyesen vehetem át. Úgy két éve nem találkoztam a fiammal, ezt mindenképpen szeretném tisztázni, nehogy valaki fejében megforduljon, hogy egy újabb ügyről van szó. Hiába kaptam még akkor évekkel ezelőtt egy rendőrségi határozatot arról, hogy megszüntették az ügyet, utána újabb feljelentések érkeztek ellenem. Az életmódom és az alkoholizmusom kapcsán megjelent cikkek, szereplések a feljelentés szerint rossz hatással voltak a fiamra” – magyarázta lapunknak Monár Gusztáv.

Molnár Gusztáv felesége hamarosan életet ad első gyermeküknek (Fotó: Gábor Zoltán/hot! magazin)

„A kisfiam anyukájának és a rendőrszázados férjének üzenem...”

A színész hétfő délután egy videót is megosztott a közösségi felületein, melyben megismételte a nekünk elmondottakat, majd pedig röviden és velősen üzent volt nejének és annak párjának is:

Ami viszont fontos! Jól vagyok! Csinálom az életemet, több mint egy éve szerintem nagyon jól.

„Nemsokára megszületik a kislányom. Úgyhogy mindenkinek nagyon boldog pénteket kívánok! Holnap Valentin nap. Én azt Dorinával fogom ünnepelni. Illetve a kisfiam anyukájának és a rendőrszázados férjének üzenem: Álljatok le! Köszi!” – zárta mondandóját Molnár Gusztáv.