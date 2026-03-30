Döbbenetes titok: Néhány filmes hallani sem akart Marics Petiről a Hogyan tudnék élni nélküled?-ben

Marics Peti filmes debütálása meglehetősen jól sikerült, hiszen túlzás nélkül mondható, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled lassan minden idők legnagyobb sikerű hazai filmjévé nőtte ki magát, a nézők több mint egy évvel a mozipremier után sem tudnak betelni vele. A közönséget minden érdekli, ami a filmmel kapcsolatos, színházi adaptációjára szinte lehetetlen jegyet kapni. Krausz Gábor nemrég indított GasztroPodcastjében éppen Marics Petit és Kirády Attilát, a film producerét látta vendégül, ahol rengeteg, eddig ismeretlen titokra derült fény.

Marics Peti színészként is remekül helytállt (Fotó: Mediaworks)

Marics Petit nem mindenki akarta szereplőként

Kirády Attila az előkészületekkel kapcsolatban elmesélte, hogy az első stábértekezletnél bizony szembe kellett néznie a nagy filmes szakemberek kritikájával.

Belecseppentem a filmes világba, televíziós producerként érkeztem és hirtelen sok komoly szakember jelent meg; olyanok, akik korábban csak nagy filmeket csináltak. Próbáltam összegyűjteni azokat, akik tényleg értenek hozzá, hiszen ekkor még nem annyira tudtam a filmkészítés fázisait. Sokan ezen a stábértekezleten tudták meg a szereposztást, többek között azt is, hogy Gábor szerepére Marics Petit szánjuk. Volt olyan szakember, aki azt mondta, hogy bocsánat, de akkor ebben nem akar részt venni. Nem volt bántó, de volt azért némi ellenérzés néhányakban

- mesélte Kirády Attila, aki kifejtette, eleinte azon aggódtak, hogy a nagy nevek mellett - mint Ember Márk és Törőcsik Franciska - nem biztos, hogy jót fog tenni a produkciónak egy zenész, aki színészileg viszont tapasztalatlan:

Nem személy szerint Petivel volt a gond, egyszerűen csak visszásnak érezték néhányan, ugyanakkor később elismerték, hogy nagyon jó döntés volt

Marics Peti természetesen a filmvásznon is nagyon jól működött, s bár szerepét azért igyekeztek az ő karakteréhez írni, azért neki is kihívás volt eleinte részt venni egy ekkora volumenű filmben.

A filmbéli Kuplung zenekar valóban életre kel: novemberben két koncertet is adnak az Arénában, közvetlenül a második rész premierje előtt (Fotó: Mediaworks)

Ilyen lesz a nagyszabású Kuplung koncert

Mint ismeretes, a filmbéli fikciós Kuplung zenekar novemberben nagyszabású koncertet ad az Arénában, amire első körben már el is fogytak a jegyek, ezért meghirdettek egy második koncertet is, erre az alkalomra egy hét alatt a belépők negyede elfogyott. A döbbenetes eseményt egyébként éppen a rajongók szeretete hozta össze, amellyel kapcsolatban Marics Peti így fogalmazott:

A minap Ember Márk a színházi előadás végén leült mellém és arról beszélgettünk, milyen ironikus, hogy hány évet beleöltünk mindketten a zenélésbe, aztán jön egy zenekar, ami nem is létezik és megtölti az Arénát!

- mondja nevetve.