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Leléptek Kulcsár Edináék: Nyomós okuk volt rá?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors családbővítés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 16:00
G.w.MKulcsár Edina
A szerelmesek a hátuk mögött hagyva a szürke hétköznapokat elhúztak pár napra kettesben, hogy feltöltődjenek. Kulcsár Edina és G.w.M újabb babaprojekten dolgoznak?
Bors
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Bár az elmúlt időszak korántsem volt zökkenőmentes Kulcsár Edina és férje, G.w.M számára, a szerelmesek most bebizonyították, hogy a láng ugyanolyan hevesen ég közöttük, mint a kezdetekben. A házaspár lelépett pár napra, egy méregdrága sportautóval indultak útnak kettesben, ami egyértelművé tette: ez az utazás most kizárólag róluk és a romantikázásról szól.

Kulcsár Edina és G.w.M újra bővíti a családjukat?
Kulcsár Edina korábban többször beszélt róla, hogy szülne még gyereket a férjének (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina és férje újabb babaprojekten dolgoznak?

A sztárpár mindennapjai javarészt a családi logisztikáról, a munkáról és a gyereknevelésről szólnak, így nem csoda, ha időközönként nekik is szükségük van egy kis privát szférára. A követők biztosra veszik, hogy a gyerekeket ezúttal otthon hagyták, az indok pedig pofonegyszerű: a pár egy olyan sportautóval vágott neki az útnak, amelybe fizikai képtelenség lett volna bepréselni a gyereküléseket. Most éppen azt találgatják, hogy a házaspárnak igencsak nyomós oka volt a romantikus utazásra, szerintük újabb babaprojekten dolgoznak, és azért vonultak el, hogy teljesen kizárják a külvilágot és egymásra fókuszáljanak.

Itt pihennek Kulcsár Edináék.
G.w.M felesége, Kulcsár Edina a fővárostól távolra szökött férjével (Fotó: Facebook)

G.w.M másodszor is eljegyezte a feleségét

A romantikus utazás időzítése talán nem is véletlen, hiszen a háttérben komoly események zajlanak. Nemrég a Bors számolt be róla először, hogy G.w.M ismét eljegyezte Edinát. Bár a pár már hivatalosan összekötötte az életét, a rapper fontosnak tartotta, hogy újra kifejezze imádatát felesége iránt.

Edina 3 éve a feleségem, viszont még nagy templomi esküvőnk és hatalmas nagy lagzink nem volt. Egyébként eljegyeztem újra, hogy elölről kezdjük ezt az egész dolgot, mert szeretnék neki egy felejthetetlen élményt adni 

– fogalmazott a lánykérést követően a rapper, aki azt is elárulta, hogy gőzerővel készülnek a nagy templomi lagzijukra is.

Kulcsár Edina férje, G.w.M nemrég újra megkérte a felesége kezét.
Kulcsár Edina férje már négy gyermekes édesapa (Fotó: Ripost)

A fájdalmas múlt után tervezik a jövőt

Nem titok, hogy a házaspárnak nemrégiben egy szörnyű tragédiával kellett szembenéznie: Edina elveszítette a magzatát. A vetélés híre mindkettőjüket mélyen megviselte, ám G.w.M végig sziklaként állt mellette, támogatva őt a legnehezebb percekben is. A fájdalom után azonban úgy tűnik, végre kisütött a nap a sztárpár felett. Edina a közelmúltban őszintén vallott arról, hogy a tragédia ellenére sem adták fel a reményt. Nagyon is komolyan gondolkodnak a családbővítésen. A mostani elvonulás és a romantikus pihenés talán éppen az a megnyugvás és feltöltődés, amire a testüknek és a lelküknek szüksége van ahhoz, hogy tiszta lappal, pozitív energiákkal vágjanak bele a jövő nagy feladataiba és a babaprojektbe.

 

 

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