Kiszivárgott a videó: G.w.M újra eljegyezte Kulcsár Edinát

Kiszivárgott: a népszerű rapper újra megkérte gyermekei édesanyjának kezét, ugyanis egy minden eddigit felülmúló, nagyszabású, többnapos templomi esküvőre és lakodalomra készülnek. G.w.M őszintén vallott a közelgő lagziról, a családi értékekről és a hagyományokról.

G.w.M feleségével, Varga Edinával (Fotó: Mediaworks Archív)

Kulcsár Edina férje, G.w.M ismét letérdelt

Kulcsár Edina és G.w.M szerelmi története szinte a kezdetektől fogva a nyilvánosság előtt zajlik, a rajongók pedig most egy újabb elképesztő fejezethez érkeztek. Amint a Bors is beszámolt róla, a rapper legutóbb 2022 decemberében kérte meg Kulcsár Edina kezét, majd nem sokkal később, 2023 februárjában egy szűk körű, meghitt polgári szertartás keretei között kötötték össze az életüket, Edina ekkor büszkén fel is vette a Varga vezetéknevet.

Akkor a rajongók talán azt hitték, a történet itt végleg révbe ért, ám a házaspár most hatalmas meglepetéssel szolgált, amikor kiderült, hogy G.w.M újra eljegyezte Edinát. A rapper elmondása szerint azért volt szükség a második lánykérésre, mert szeretné az alapoktól, még szebben és emlékezetesebben újraélni a teljes folyamatot, megadva Edinának azt a felejthetetlen élményt, amire mindig is vágyott.

„Az igazi érték számomra a család”

A romantikus hírről maga a rapper számolt be egy TikTok-videóban, ahol szokatlan őszinteséggel mesélt a privát értékrendjéről és a házasság szentségéről. G.w.M tiszta vizet öntött a pohárba a terveikkel kapcsolatban. A zenész elmondása szerint nyílt titok róla, hogy számára az igazi értéket a család, a házasság és a családcentrikusság jelentik.

Kulcsár Edina és G.w.M számára a legfontosabb fogadalom még hátravan (Fotó: Archív)

„Nyílt titok rólam, hogy számomra az igazi érték a család, a házasság és hogy minél család-centrikusabbak legyünk. Ezek a tradicionális értékek az én értékrendemben mindig kimagaslóan az első helyen vannak. Edina 3 éve a feleségem, viszont még nagy templomi esküvőnk és hatalmas nagy lagzink nem volt.”

Egyébként eljegyeztem újra, hogy elölről kezdjük ezt az egész dolgot, mert szeretnék neki egy felejthetetlen élményt

– vallotta be mindenki meglepetésére a rapper.

Isten színe előtt, Magyarországon

G.w.M és Edina sokat beszélgettek az elmúlt időszakban, és mindketten egyetértenek abban, hogy a legfontosabb fogadalom még hátravan.