"Gyártsátok a pulyákat" – G.w.M megszólalt a családbővítésről!

Varga Márk, azaz G.w.M teljesen levetkőzte a tőle megszokott vagány, keményfiús imázst, és kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, mit jelent számára a szülőség, hogyan változtatta meg a mindennapjait a gyermekei iránti feltétlen szeretet és az apaság.
G.w.M-et a nagyközönség leginkább a luxusautókról és a határozott, magabiztos fellépéséről ismeri. Mögötte áll egy sikeres zenei karrier, ám a kamerák mögött, a családi fészekben egy teljesen más ember lakozik. A legújabb bejelentkezésében a rapper megmutatta azt az oldalát, amit csak ritkán láthatnak a rajongók: a mélyen érző, szerelmes és végtelenül hálás édesapát.
A videóban G.w.M láthatóan meghatódva beszélt arról, hogyan telnek a napjaik, és milyen viharos gyorsasággal repülnek el a hónapok a kicsik mellett. Nem titkolja, hogy a gyerekek születése teljesen átírta az értékrendjét, és ma már egészen más dolgok jelentik számára az igazi boldogságot, mint néhány évvel ezelőtt.
A rapper bevallotta, amióta édesapa lett, átértékelte a prioritásait a magánéletében, és sokat változott. "Hihetetlenül megy az idő. Amarám nemrég betöltötte a hároméves kort. A világon továbbra sem költöznék el sehova, imádom Magyarországot, és szerintem itt ritka jó szülőnek lenni" – kezdte TikTok videójában, majd hozzátette:
"Minden fiatal felnőttet szeretnék arra bátorítani, hogy mihamarabb legyetek édesapák, szerintem az apaságnál szebb dolog nincs. Az pedig különösen jó, hogy Magyarországon még vannak ezek a hagyományos apaképek. Azt gondolom, hogy a férfinak a legfontosabb dolga az, hogy a családját megfelelően kormányozza, biztonságot nyújtson a családjának, és én próbálok aszerint élni, hogy példa legyek a gyermekeimnek. Gyerekkorom óta azt gondolom, hogy az apa dolga, hogy megvédje a családját és megteremtse a kellő biztonságot."
Én tényleg nagyon hálás vagyok a gyermekeimért. Nem megyek sehova: Magyarországon nevelem a gyerekeimért, itt is fogtok a föld alá letenni. Szerintem az apaság a világ egyik legjobb dolga. Arra buzdítok mindenkit, mihamarabb legyetek szülők, gyártsátok a pulyákat
– kacsintott G.w.M, aki korábban többször beszélt arról, hogy nem állnak meg Edinával két közös gyermeknél. Mint ismeretes, Edinának és G.w.M-nek is két gyermeke van korábbi kapcsolataikból.
A kommentszekciót azonnal elárasztották a támogató üzenetek. A követők szinte egy emberként jegyezték meg, mennyire jól áll a rappernek ez az érett, családközpontú gondolkodásmód. Sokan kiemelték, hogy példaértékű, ahogyan a zenész sikerei csúcsán is a családot helyezi az első helyre. G.w.M pedig ezzel a posztjával bizonyította, hogy a kemény külső mögött egy hatalmas szív dobog, az apaság pedig valóban a legszebb és legnemesebb feladat az életében.
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